Met de snelbus naar ASML en met de metro naar Schiphol: miljardeninvesteringen in openbaar vervoer bij Eindhoven en in Randstad

Station Eindhoven in augustus, werkzaamheden aan het spoor: reizigers wachten op vervangende bussen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De investeringsplannen passen in het streven van het kabinet om ruimtelijke ordening weer op nationaal niveau te coördineren. Ze volgen kort op de aankondiging van kabinet en provincies om ruim 900 duizend woningen te bouwen. Meer dan de helft daarvan moeten verrijzen in de Randstad en Noord-Brabant. Om nieuwbouwwijken van meet af aan goed bereikbaar te maken, trekt het kabinet 7,5 miljard euro uit. Ook provincies en gemeenten leggen enkele miljarden bij.

Een van de meest in het oog springende investeringen is de spoorverbinding tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Langs deze zogenoemde ‘oude lijn’ verrijzen tot 2040 bijna 80 duizend huizen. Er komen langs dat traject vier nieuwe stations. Ook wordt het spoor verbreed, zodat er vaker en meer treinen kunnen rijden. Dat kost bij elkaar 1,56 miljard euro.

Snelle bus naar ASML

Ook de infrastructuur rondom Eindhoven krijgt een forse impuls, van 1,59 miljard euro. Zo wordt het spoor gereedgemaakt voor de komst van meer internationale treinen vanuit Antwerpen, Aken en Düsseldorf. Onder het station wordt een ondergronds busstation gebouwd. Daar komt een snelle busverbinding met Veldhoven, waar chipfabrikant ASML zit.

In Amsterdam is na jaren soebatten met het rijk nu ook de kogel door de kerk: de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Hoofddorp. Zo ontstaat er een directe metroverbinding tussen Amsterdam en Schiphol. Reizigers op dat traject zijn op dit moment nog aangewezen op de trein. De nieuwe metroverbinding creëert meer capaciteit op het drukke stukje spoor. De hoofdstad krijgt eveneens geld voor de bouw van Zuidasdok – de ondertunneling van ringweg A10 langs de Zuidas – en station Amsterdam Zuid krijgt extra sporen. Het totale pakket kost 5,4 miljard euro.

Groningse wijk Suikerzijde krijgt eigen station

Aangezien de meeste woningbouwplannen zich concentreren in de Randstad en Eindhoven, komen de meeste investeringen daar terecht. Toch zetten kabinet, provincies en gemeenten ook geld opzij voor andere regio’s. Zo komt er voor 88 miljoen euro een bus- en treinstation bij de Suikerzijde, een nieuwe wijk in de stad Groningen. In Gelderland gaat er geld naar de RegioExpres, de trein tussen Arnhem en Winterswijk. In Overijssel wordt het spoor tussen Enschede en Münster geëlektrificeerd. Op die manier ontstaat een betere verbinding met Duitsland.

Afwezig in alle plannen is de Lelylijn, de beoogde spoorlijn tussen Groningen en Lelystad. Daar zou een trein met maximumsnelheid van 200 kilometer per uur gaan rijden, wat de reistijd Amsterdam-Groningen met zo’n 35 minuten verkort. Hoewel daarvoor 3 miljard is gereserveerd in het regeerakkoord, wil het kabinet eerst meer onderzoek doen.

Naast de investeringen in het openbaar vervoer, stopt het kabinet ook ruim een miljard euro in de aanleg van nieuwe wegen. Ook besteedt het 780 miljoen euro aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. De regering waarschuwt alvast voor vertragingen. Zo is er een ‘stuwmeer aan lopende projecten ontstaan als gevolg van de vertraging door de stikstofproblematiek’, schrijven kabinetsleden naar de Kamer. ‘Wij laten ons daar niet door ontmoedigen. We blijven ons onverminderd inzetten voor de bereikbaarheid en waterveiligheid, omdat dit geen luxe is maar een voorwaarde voor een land waar het prettig wonen en leven is.’