Met de regen keert de hoop op een einde aan de bosbranden terug in Oost-Australië

Het hemelwater wordt met groot enthousiasme verwelkomd. Beeld EPA

‘Er zijn hier nu veel blije gezichten te zien’, aldus Shane Fitzsimmons, de hoogste brandweerbaas op het platteland van de deelstaat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is. ‘Dit zorgt voor een keerpunt in het bosbrandenseizoen. De regen zal helpen om sommige van de branden, waar we al zo veel maanden tegen vechten, te blussen.’

De regenval is zo hevig, dat de autoriteiten waarschuwen voor de keerzijde: overstromingen en aardverschuivingen. Sommige delen van Sydney raakten in de loop van vrijdag overstroomd. Verwacht wordt dat in de stad tot zaterdagochtend zo’n 130 millimeter regen zal vallen. Dit is de zwaarste regenval op één dag sinds 2002. Ook in de deelstaat Vicoria is veel regen gevallen.

De zware buien komen als een verrassing. In januari voorspelde het weerbureau nog dat in de eerste drie maanden van het jaar heel weinig regen zou vallen. Ook zou de regio opnieuw te maken krijgen met hoge temperaturen. Op vrijdagmiddag waren er in New South Wales nog veertig bosbranden over, de helft van het aantal branden op het hoogtepunt van de crisis. Het overgrote deel van de overgebleven branden vormt inmiddels geen groot gevaar meer.

Optimistisch

Brandweercommandant Fitzsimmons heeft goede hoop dat de 17 grotere branden die nog woeden, in de komende dagen onder controle komen. Zonder zware regenval is dat voor de brandweer bijna onmogelijk. In Victoria woeden nog 21 branden, maar allemaal op het laagste gevaarniveau.

Sinds september is zo’n 12 miljoen hectare wildernis in Australië door de branden vernietigd. Daarbij kwamen 33 personen om het leven en werden drieduizend huizen vernietigd. De bosbranden volgden op een uitzonderlijk lange droogteperiode van drie jaar. ‘Hopelijk zien we geen nieuwe branden meer ontstaan’, aldus Fitzsimmons over het effect in de komende dagen van de zware regenbuien. ‘Wij zien natuurlijk liever geen grote schade als gevolg van overstromingen, maar dit is een welkome verandering.’