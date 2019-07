Met de pen als zijn zwaard vocht Boris Johnson zich naar het hoogste ambt: het premierschap

Boris Johnson in zijn tijd als journalist van The Daily Telegraph. Beeld Getty Images

In financieel opzicht gaat Boris Johnson er vandaag waarschijnlijk op achteruit. Als premier van het Verenigd Koninkrijk gaat hij 150.000 pond verdienen, een ton minder dan wat hij nu elk jaar ontvangt voor zijn maandagcolumn in The Daily Telegraph. Het zal Johnson weinig deren – hij noemde zijn journalistieke inkomen ooit spottend ‘kippenvoer’ – omdat het premierschap zijn hoogste doel in het leven was. De pen was voor hem het zwaard waarmee hij zich naar de politieke top heeft gevochten.

Als correspondent in Brussel, dertig jaar geleden, had Johnson een gat in de markt gevonden: euroscepsis. Zijn stukken over zogenaamde EU-regels – voor de kromming in bananen bijvoorbeeld – veroorzaakten grote commotie. De Europese Commissie stelde een aparte functionaris aan om Johnsons verhalen te ontzenuwen. Onbegonnen werk. Op het eiland gingen ze een eigen leven leiden. Zijn stukken leidden tot een groeiende euroscepsis binnen de Conservatieve Partij, en andere Britse journalisten in Brussel begonnen Johnson te kopiëren.

Johnsons verkiezing tot parlementair afgevaardigde van Henley-on-Thames in 2001 betekende geenszins het einde van zijn journalistieke carrière. Hij combineerde lidmaatschap van het Lagerhuis niet alleen met zijn wekelijkse Telegraph-column, maar ook met het hoofdredacteurschap van The Spectator, ’s werelds oudste nog bestaande weekblad. Pas in 2005, toen hij werd aangesteld als woordvoerder cultuur, moest hij The Spectator, die in zijn tijd de bijnaam ‘The Sextator’ kreeg, vaarwel zeggen.

Oude bazin

Boris Johnson is het beste voorbeeld van de verwevenheid tussen politiek en journalistiek in het Verenigd Koninkrijk. Die is veel sterker dan in Nederland. De overstap van journalist naar politicus, of andersom, baart amper opzien. Het was daarom geen verrassing dat oud-minister van Financiën George Osborne, na te zijn ontslagen door Theresa May, hoofdredacteur van The Evening Standard werd. Vanaf dat podium kon hij zijn oude bazin veel beter aanvallen dan vanuit het parlement.

In het algemeen zijn politici op het eiland veel journalistieker ingesteld, en journalisten politieker. Kranten lijken soms op opiniedagbladen. De progressieve Guardian voerde onlangs een felle anti-Boris-campagne, terwijl sommige Daily Telegraph-journalisten hun steun aan Johnson – die elke maandag garant staat voor 20 duizend extra lezers – amper konden verbergen tijdens campagnebijeenkomsten.

Eén ding is nu al zeker: als zijn premierschap in tranen eindigt, en die kans bestaat, zal hij als verloren zoon met open armen worden ontvangen door ‘The Daily Borisgraph’.