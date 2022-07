Met de nieuwe raket Vega-C als vlaggenschip blijft de Europese onafhankelijkheid in de ruimte gegarandeerd

De nieuwe raket Vega-C een dag voor zijn eerste vlucht. Beeld ESA

Vijf meter hoger, 800 kilo extra draagkracht en onder meer de mogelijkheid om meerdere satellieten in verschillende banen boven de aarde te kunnen brengen. Wanneer je de nieuwe Vega-C-raket naast zijn voorganger (de Vega uit 2012) zet, lijken de verschillen in eerste instantie bescheiden.

Toch is dat niet zo, zegt Harm van de Wetering, directeur van de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO (Netherlands Space Office). En dat begint al bij die extra kilogrammen. ‘Daardoor kun je meer vervoeren voor hetzelfde bedrag. De prijs per kilo voor een lancering wordt daardoor concurrerender’, zegt hij.

In een wereld waarin commerciële niet-Europese bedrijven zoals het Amerikaanse SpaceX een steeds groter deel van de markt voor lanceringen veroveren, is die concurrentiepositie van steeds groter belang. En dan bewijst de oorlog in Oekraïne ook nog eens dat nationale belangen in de ruimtevaart snel kunnen verschuiven.

‘Neem het voorbeeld van Rusland’, zegt Van de Wetering. ‘De afgelopen tien jaar vond ongeveer 25 procent van de Europese lanceringen plaats met Russische Sojoez-raketten, gewoon vanaf onze eigen lanceerbasis in Frans-Guyana. Sinds de oorlog is dat weggevallen.’ De Vega-C moet – samen met de volgend jaar verwachte Ariane 6-raket – daarom onze toegang tot de ruimte blijven garanderen.

Afhankelijk van satellieten

‘De boodschap die wij de politiek steeds vertellen, is deze: óók Nederland kan niet zonder de ruimtevaart’, zegt Van de Wetering. Waar megaprojecten zoals de lancering van ruimtetelescoop James Webb of de vanuit de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa aangezwengelde menselijke terugkeer naar de maan de meeste aandacht vergaren, zijn het de wat minder sexy ‘gewone’ satellieten die het grootste economisch belang vertegenwoordigen.

‘Navigatie, communicatie, internet’, somt Van de Wetering geroutineerd op: stuk voor stuk zijn ze afhankelijk van satellieten. Zelfs ons betalingsverkeer – banktransacties vereisen een tijdsignaal van diezelfde navigatiesatellieten – kan niet zonder de ruimte.

‘Als je een dag lang de beschikking niet hebt over onze satellieten, ontregelt dat direct de maatschappij’, zegt hij. En daar komen de typisch Nederlandse toepassingen nog bovenop. Of dijken verzakken, of brugdelen nog stabiel zijn: ook dat controleert ons land tegenwoordig voornamelijk op satellietbeelden.

Dankzij Europese satellieten zijn we bovendien al jaren strategisch onafhankelijk van bijvoorbeeld het Amerikaanse gps-netwerk. ‘Maar als je dan geen moderne lanceertechnologie hebt, blijf je tóch afhankelijk van de goodwill van anderen’, zegt Van de Wetering.

Rood-wit-blauw

Over Vega-C hangt bij de lancering straks overigens een bescheiden zweem van rood-wit-blauw. Zo ontwikkelden de ruimtevaartbedrijven Airbus in Leiden en APP in Klundert respectievelijk het verbindingsstuk tussen de eerste en tweede trap van de raket, en het ontstekingsmechanisme van de derde trap. Nederland is daarmee een van twaalf landen die hun steentje hebben bijgedragen. Volgens het Europees Ruimtegemeenschap (ESA) bedroeg die bijdrage voor Nederland ongeveer 4 procent van het totale project, terwijl Italië met 52 procent de grootste trekker was.

De eerste Vega-C-raket vertrekt woensdag vanaf de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana en brengt dan in totaal acht Europese wetenschappelijke satellieten in een baan rond de aarde. Daarvan is het Italiaanse natuurkunde-experiment Lares-2 het belangrijkst. Die zal de minuscule vervorming van ruimte en tijd in kaart brengen die de grote massa van de aarde volgens de wetten van Einsteins algemene relativiteitstheorie veroorzaakt in de ruimte boven onze planeet.