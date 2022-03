Met de invasie van Oekraïne was de morele grens van Franse Russia Today-presentator (eindelijk) bereikt

Stéphanie de Muru op een benefietavond voor onderzoek naar kanker in het Theatre Des Champs Elysees in Parijs. Beeld Foc Kan / WireImage

‘De Russische militaire interventie heeft voor mij een grens overschreden’, sprak Stéphanie de Muru, de Franse presentator van RT (Russia Today) France maandag. ‘Ik heb altijd gezegd dat als op een dag me iets dwars zou komen te zitten, ik mijn conclusies zou trekken. Die conclusies trek ik vandaag.’

Ruim vier jaar lang vertolkte de bekende 49-jarige Stéphanie de Muru ‘de Russische stem’ op de Franse televisie. Daarvoor was De Muru al bijna vijftien jaar op televisie te zien. Ze begon veelbelovend en kreeg in 2008 de prijs voor ‘beste jonge journalist’. De Muru presenteerde talloze nieuwsprogramma’s op de commerciële nieuwszender BFM TV (tegen de tien miljoen kijkers per dag) en werd zo een vertrouwd en gewaardeerd gezicht op de Franse televisie.

Het was dus een slimme zet van RT om De Muru aan zich te binden: zo kon de met scepsis omgeven lancering van de zender iets worden verzacht. Te meer omdat De Muru vanuit BFM TV uit politiek onverdachte hoek kwam. Die zender, zeiden critici, had juist Macron – die kop van jut zou worden op RT France – aan zijn presidentschap geholpen door hem zo veel zendtijd te geven.

Met een budget van omgerekend zo’n 300 miljoen euro per jaar, gesponsord door de Russische regering, wist RT de afgelopen jaren voet aan de grond te krijgen in tal van Westerse landen: in Spanje (2009), de Verenigde Staten (2011), Duitsland (2014) en Frankrijk (2017) kreeg het een nieuwszender. Ook online is de zender actief: De Muru meldde eens trots dat RT France ruim 14 miljoen views in één maand genereerde.

Timing

Daar komt nu een einde aan. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde zondag aan dat mediaorganisaties gelieerd aan het Kremlin vanaf vandaag in de ban gaan (op zowel televisie als internet). Dat maakt de timing van De Muru's vertrek opmerkelijk, zullen sceptici opmerken. Haar collega Frédéric Taddeï kondigde al op 22 februari aan te stoppen met zijn talkshow — nog voor de Russische inval, ‘uit loyaliteit naar Frankrijk’.

Toen De Muru zich in 2017 verbond aan RT France klonk er veel kritiek. Naar eigen zeggen was ze simpelweg toe aan iets nieuws. ‘Het zit in mijn persoonlijkheid om risico’s te nemen’, zei ze in een toelichting tegen Le Parisien. Ze noemde het ‘magisch’ om bij de geboorte van een nieuwe zender betrokken te zijn. De moeder van twee zoons had geen behoefte aan ‘lesjes integriteit’. Een gesprek met de ‘briljante’ directrice Xenia Fedorova had de zorgen die ‘ook zij aanvankelijk had’ weggenomen.

‘Dit is geen Russisch propagandakanaal’, vond De Muru, ‘maar een zender die een alternatief biedt voor de huidige media. Daar is behoefte aan in Frankrijk.’ Ze stelde dat er ‘altijd twee perspectieven zijn’. Tot op het laatst heeft ze volgehouden dat ze bij RT volledige journalistieke vrijheid genoot.

Oud-medewerkers van Westerse filialen van RT schetsen een ander beeld. De zender presenteert uiteindelijk altijd het Russische perspectief, of bagatelliseert elders klinkende kritiek daarop. Dat gebeurt op subtiele wijze. Op het eerste gezicht lijkt RT namelijk qua programmering, decor en opzet een soort equivalent van de BBC. En vriend en vijand zijn het er over eens: het is niet de tactiek van RT om keihard fake news te verspreiden.

‘Ondermijn de EU’

Een voormalige Europaverslaggever van RT omschreef het tegen de Volkskrant als volgt: ‘Vandaag verdedig je de partij van de Griekse premier Tsipras, morgen bekritiseer je eenzelfde soort partij in een ander land. Het maakt niet uit of iemand links of rechts is. De insteek is altijd: ondermijn de EU en verdedig de belangen van het Kremlin.’

RT France bracht continu de demonstraties van de Gele Hesjes in beeld. Geen wonder dat de zender bij de Gele Hesjes mateloos populair was. Dat ging zo ver dat Gele Hesjes-demonstranten soms de naam van RT scandeerden. In de studio spraken uitgenodigde gasten vervolgens hun waardering uit voor de protestbeweging.

Tijdens een van de demonstraties zond RT uit hoe een vrouw zei dat Macron ‘moet vertrekken omdat hij alleen denkt aan zijn eigen comfort en aan dat van zijn vrouw Brigitte’. Zij zouden Brigitte Macron liever ‘naakt op een stapel pallets willen zien’. Op de ontstane verontwaardiging reageerde De Muru dat het fragment maar één keer was uitgezonden.

Ook kondigde de zender eens onthullingen aan over Macron, die aanstaande zouden zijn op klokkenluiderssite WikiLeaks. Alleen: die kwamen nooit.

Oneerlijk

De Franse mediawaakhond CSA tikte RT vanwege een reportage over de oorlog in Syrië op de vingers. RT had betwist of aanvallen met chemische wapens in de oostelijke regio Ghouta daadwerkelijk hadden plaatsgevonden. CSA concludeerde dat de berichtgeving ‘oneerlijk’ was en dat getuigenverklaringen van Syrische omstanders foutief waren vertaald. RT verklaarde dat het inderdaad was misgegaan, maar dat dit louter ‘technische fouten’ betrof. RT kreeg geen sancties opgelegd.

De Muru heeft Russische staatsinmenging bij RT altijd als onzin afgedaan. In een interview met Le Figaro begin 2019 zei ze daarover: ‘Vragen we journalisten van France 24 of zij de spreekbuis zijn van Emmanuel Macron, of BBC-journalisten die van Theresa May? Het slaat nergens op.’

Dinsdag was ze realistischer. Het vertrouwen is gebroken, gaf ze toe. ‘In die context is het extreem lastig om je taken als journalist uit te oefenen, als je werkt voor een zender die geaffilieerd is met Rusland.’ Er waren een oorlog en een verbod op RT voor nodig, om tot dat inzicht te komen.