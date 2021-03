Met de inlijving van Oostenrijk bij het Derde Rijk ging een katholíéke frontstaat verloren

Voorpagina de Volkskrant, 12 maart 1938.

Uit de voorpagina van de Volkskrant van 11 maart 1938 kan worden opgemaakt hoezeer de wereld werd overrompeld door de inlijving van de republiek Oostenrijk bij het Derde Rijk (die de boeken als Anschluss is ingegaan). De aandacht van de redactie ging die dag vooral uit naar de ontwerp-Bedrijfsvergunningswet, waarover de Tweede Kamer debatteerde. Achter in de krant werd verslag gedaan van de regeringscrisis in Frankrijk, de laatste ontwikkelingen van de Spaanse Burgeroorlog en een nieuwe ronde showprocessen in Moskou.

Over Oostenrijk viel slechts te lezen dat bondskanselier Kurt Schuschnigg, zeer tegen de zin van het bevriende staatshoofd Adolf Hitler, een referendum had uitgeschreven waarin de Oostenrijkers zich konden uitspreken voor behoud van de nationale zelfstandigheid óf aansluiting bij nazi-Duitsland. ‘Moge het Oostenrijkse volk zich in brede massa’s achter zijn leider scharen’, schreef de commentator. En Hitler? Die zou toch ook wel inzien dat hij geen enkel belang had bij de inlijving van het buurland.

Daags erna was duidelijk dat Hitler daar anders over dacht. De redactie wist niet waar ze moest beginnen bij de ordening van de overrompelende gebeurtenissen; Schuschnigg was op last van Hitler afgetreden (en vastgezet). Bondspresident Wilhelm Miklas had zijn verzet tegen de benoeming van Arthur Seyss-Inquart tot nieuwe bondskanselier moeten opgeven. Op verschillende plaatsen waren Duitse troepen het land binnengetrokken, verwelkomd door mensenmassa’s waarvan de Volkskrant op gezag van het Duitse Nieuwsbureau aannam dat ze in stemming van grote geestdrift verkeerden. Eén ding was op dit moment nog niet duidelijk: of Oostenrijk bij het Derde Rijk zou worden ingelijfd, of dat het tot vazalstaat zou worden gedegradeerd.

De commentator gaf blijk van zijn diepe verbondenheid met het katholieke land. ‘Het Oostenrijkse volk is altijd een ander Volk geweest dan het Pruisische. Zijn geest was lichter en vlugger, zijn geaardheid vlotter, zijn blik ruimer.’ Met de Anschluss gaat, zo schreef de commentator getroffen, niet alleen een soeverein buurland ten onder, maar ook – of bovenal – een katholíék land.

‘De Oostenrijkse monarchie is eeuwenlang een voormuur geweest tegen de Turken: Oostenrijkers en Hongaren hebben steeds dapper tegen de Osmanen gestreden en Europa voor het Turkse juk bewaard. Van de andere kant heeft Oostenrijk, toen Duitsland door zijn versnippering een factor van weinig of geen betekenis was, de expansiepolitiek der Franse koningen weerstreefd en de Rijn als Duitse rivier behouden. In het Europese statenverband was Oostenrijk een onmisbare schakel, zó onmisbaar dat het aanleiding heeft gegeven tot het bekende woord: indien Oostenrijk niet bestond had het moeten worden uitgevonden.’

De commentator nam de gelegenheid te baat om de berichtgeving over de Oostenrijkse crisis in het (communistische) Volksdagblad te hekelen – ‘dat alles vertroebelt wat het aanraakt’. Die krant had de indruk gewekt dat Schuschnigg te elfder ure onder druk van de communisten flink was gaan doen tegen Hitler. ‘Een brutale fabel’, wist de Volkskrant. ‘Schuschnigg heeft geen aansporing van wien ook nodig om pal te staan voor de onafhankelijkheid van zijn land.’