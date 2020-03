Met de DierenwelzijnsCheck kunt u checken hoe klimaatbewust uw maaltijd is

Een slager beent een karkas uit bij boerderijwinkel Lindenhoff. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wie klimaatbewust wil eten, schrapt biefstuk van het menu. Bij de productie van 1 kilo rundvlees komt zo’n 24 kilo broeikasgas vrij. Dat is bijna tien keer zoveel als bij de productie van een vegetarische vleesvervanger. Als er toch dier op tafel moet komen, dan zijn vis en kip de meest klimaatvriendelijke opties.

Dat valt op te maken uit de dinsdag gelanceerde DierenwelzijnsCheck, een initiatief van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier & Recht. Voor de DierenwelzijnsCheck is de CO2-uitstoot berekend van ruim tweehonderd dierlijke producten – vlees, kaas, eieren – en vleesvervangers. Aan de hand daarvan is een ranglijst gemaakt van klimaatvriendelijk eten op een schaal van 1 tot 10.

Vissen

Plantaardige vleesvervangers zoals falafel (van kikkererwten) en Quorn (gemaakt op basis van een schimmelcultuur) staan bovenaan de lijst van producten met de minste klimaatbelasting (2,5 kilo broeikasgas per kilo product). Vissen en schelpdieren zoals haring, makreel, sardines, oesters en mosselen krijgen ook een 10 met een broeikasgasuitstoot van slechts 1,4 (mosselen) tot 2,6 kilo (sardines).

Een klant bij de viswinkel van Martin den Heijer in Rotterdam laat het zich smaken. Beeld Marcel Wogram

Eieren en kip scoren relatief gunstig met een broeikasgasuitstoot van 4,5 respectievelijk 6,4 kilo. Varken (9 tot 10 kilo broeikasgas per kilo vlees) belast het klimaat zwaarder, rundvlees draagt verreweg het meeste bij aan de opwarming van de aarde. Bij de productie van 1 kilo rundvlees uit Zuid-Amerika komt 66 kilo broeikasgas vrij, voor een kilo Nederlands rundvlees wordt 24 kilo broeikasgas uitgestoten.

Kaas

Vlees vervangen door kaas helpt het klimaat niet echt vooruit. De productie van een kilo belegen kaas brengt 8 kilo broeikasgas in de lucht. Minder dan varkensvlees, maar meer dan kip.

Op de rijpingszolder van CONO Kaasmakers, producent van Beemsterkaas. Beeld ANP XTRA

De KlimaatCheck is een aanvulling op de vorig jaar gepubliceerde DierenwelzijnsCheck. ‘Klimaat wordt steeds belangrijker’, zegt woordvoerder Laura Polderman. ‘We hopen dat we hiermee mensen ertoe aanzetten na te denken over de klimaatbelasting van vleesconsumptie.’ Voedselproductie is wereldwijd verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. Het produceren van vlees, zuivel en eieren neemt hiervan het leeuwendeel voor zijn rekening. Voor Europa is dat 83 procent.

Wat dierenwelzijn betreft zijn er grote verschillen tussen regulier en biologisch vlees. Maar voor de klimaatbelasting maakt dat niet uit. Omdat biologische varkens langer leven en meer ruimte krijgen belasten ze het klimaat zelfs iets zwaarder (10,3 kilo broeikasgas per kilo vlees) dan reguliere varkens (9 kilo broeikasgas).

Biologische kip

De DierenwelzijnsCheck rekent wel af met het fabeltje dat plofkip beter voor het milieu is dan biologische kip. Reguliere kip wordt gevoerd met soja uit Zuid-Amerika, legt Polderman uit. Daarvoor worden regenwouden gekapt. Reken je dat mee, dan valt biologische kip qua klimaatbelasting zelfs iets gunstiger uit dan gewone kip. Soja voor biologische kippen komt vooral uit de VS en China. Daarvoor worden geen bossen gekapt.

Kippen in de diervriendelijke kippenstal Kipster. Beeld ANP

Bij de berekening van de broeikasgasuitstoot van rundvlees is uitgegaan van vleeskoeien. Vlees van melkkoeien scoort veel beter: ruim 9 kilo CO2 per kilo vlees, vergelijkbaar met varken. Dat komt doordat de uitstoot van deze koeien wordt uitgesmeerd over hun melkproductie. Vlees van melkkoeien wordt vaak verwerkt in gehakt, hamburgers en worst.

Wie zich voor een jaar vleesvervangers eten denkt te kunnen belonen met een weekendje New York, bewijst het klimaat overigens geen dienst. Volgens MilieuCentraal stoot zo’n vliegtrip 1,74 ton broeikasgas uit. Dat is evenveel als de uitstoot van 72 kilo rundvlees, oftewel een jaar lang elke dag een biefstuk van twee ons.

