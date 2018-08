Met de benoeming van Daniele Gatti koos het Concertgebouworkest voor een ouderwets bazige maestro

Twee jaar slechts was Daniele Gatti, die donderdag werd ontslagen na aantijgingen over seksueel misbruik , chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarmee breekt het orkest ongewild met een traditie van lange ‘chefschappen’: sinds de oprichting in 1888 waren er maar acht chefs. Alleen Eugen Jochum, die de baan tussen 1961 en 1963 deelde met Bernard Haitink, bleef ook zo kort.

Daniele Gatti. Foto ANP

Gatti’s aanstelling (de bekendmaking kwam in oktober 2014) kwam als een verrassing. De Let Andris Nelsons leek de beste papieren hebben om zijn landgenoot Mariss Jansons op te volgen. Gatti was weliswaar ouder dan Nelsons, maar zijn cv was minder indrukwekkend. Toch was de benoeming vooral gedurfd omdat het orkest met Gatti koos voor een ouderwets bazige maestro die het orkest ziet als een instrument om te bespelen. De Milanees is van het soort dat zijn interpretatie koste wat het kost wil opleggen; klankschoonheid en de specifieke kwaliteiten van het orkest zijn daaraan ondergeschikt.

Zag je hem Mahler dirigeren, zonder partituur, dan begreep je wat het orkest aanvankelijk in hem zag. Gatti pookte op, hij daagde uit, en inderdaad: zijn uitvoeringen klonken anders dan anders. Maar de extremen die hij verlangde – in tempi, in volume, ja, in wat niet? – braken de muziek vaak op. ‘Stoelriemen vast, oordoppen in’, schreef de Volkskrant in 2014. ‘Ik splijt, daar ben ik trots op’, was Gatti’s repliek.

Het gevolg: zeer uiteenlopende en een hoop negatieve recensies. Unanieme lof was er voor ‘zijn’ Salome (Richard Strauss) bij De Nationale Opera. Maar ook het orkest was zeer verdeeld – door sommige leden werd Gatti, die in repetities eindeloos aan details kon werken en zelden een symfonie helemaal doorspeelde, zelfs botweg gehaat. De bom moest haast wel een keer barsten om artistieke redenen, maar ze barstte om #MeToo.