Met ‘Crazy Love’ en ‘Ik bewonder jou’ rook zanger John Lamers aan de roem, maar hij werd ingehaald door de tijd

John Lamers

Uitverkochte zalen, meisjes bij de uitgang. Het kon begin jaren zestig niet op voor John Lamers, de voorman van Cees and his Skyliners. In die periode streed hij met Peter Koelewijn om de officieuze titel ‘populairste tieneridool van Eindhoven’. En Lamers leek aan de winnende hand.

Eerder dan Koelewijn scoorde hij een hit met Crazy Love, een Nederlandstalig liedje met Engelse titel. Aan de telefoon zingt oud-bandlid en gitarist Ed Verstappen het refrein: ‘Crazy lo-o-o-ve’. ‘Dat blijft meteen de hele dag in je hoofd zitten.’ De hit moest de opmaat vormen voor nog meer roem en succes.

De muzikale carrière van Lamers begon met het winnen van een talentenjacht in Eindhoven in de categorie ‘vocaal’. In diezelfde periode werd de band Cees and his Skyliners eerste bij een talentenjacht in de categorie ‘instrumentaal’. De twee werden aan elkaar gekoppeld en nog in hetzelfde jaar was Crazy Love een hit. Het nummer stond drie maanden in de Top 40.

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Over Crazy Love volgde nog jarenlang een dispuut, omdat het was geschreven door Oscar Remeeus van de Eindhovense indorockgroep The Dynamites, nadat hij op de Wallen een prostituee had gezien. Popkenner Frans Dekkers, schrijver van het boek Beatstad Eindhoven: ‘Remeeus wilde het uitbrengen, maar zijn platenmaatschappij wilde wachten tot na de vakantie. In de tussentijd zag het label van Lamers zijn kans schoon.’

John Lamers tijdens de nationale finale van het Eurovisie Songfestival in Scheveningen, 1969. Beeld Anefo

De ster van de Eindhovenaar was rijzende. Gitaarfabrikant Egmond leverde hem stoere gitaren met dubbele halzen en de Amsterdamse modezaak Tip de Bruin zorgde voor de gelikte witte pakken met zwarte revers. ‘John liet het mooiste meisje van school ophalen met een taxi’, herinnert Verstappen zich. ‘Hij was helemaal het mannetje en genoot met volle teugen van het succes.’

Toch bleef een vervolg op Crazy Love uit. Verstappen: ‘Het probleem was: hij schreef zelf geen nummers en was afhankelijk van wat de platenmaatschappij hem leverde. Zij wilden op de lichtvoetige toer, met uit het Duits vertaalde schlagers. Stoei nooit met een wilde beer, was een van die nummers. Dan weet je het wel.’

In 1966, inmiddels zonder Cees and the Skyliners, scoorde Lamers met Ik bewonder jou toch nog zijn grootste hit: nummer 13 in de top-40. Maar een popidool was hij toen al lang niet meer. Waar Peter Koelewijn tot grote hoogte steeg, raakte Lamers steeds meer in de vergetelheid. Helemaal na een ongeluk waarbij zijn stembanden beschadigde.

Maar Lamers, met Diggers Goldmine als begeleidingsband, werd toch vooral ingehaald door de tijd, zegt Verstappen. ‘Rockbands als The Golden Earrings (later Golden Earring, red.) waren in opkomst, terwijl John maar die Duitse vertalingen bleef zingen.’ De gitarist kan zich een optreden in België herinneren. ‘Dizzy Man’s Band zat voor ons. Die speelden de zaal helemaal plat. Bij ons vielen lange stiltes. Dan weet je: het is voorbij.’

Lamers stortte zich op zijn werk als copywriter in de reclamewereld en verzon onder meer de slogans ‘Bij het ochtendgloren wordt Bums geboren’ en ‘King Corn, het enige wat je weggooit is de verpakking’. Nadat zijn huwelijk was gestrand, leerde hij Agnes kennen. Hoewel ze als familie altijd goed contact met elkaar hadden, kan de partner van Agnes’ dochter zich niet herinneren dat Lamers ooit over zijn muziekverleden sprak. ‘Helemaal zeker weet je het nooit, maar waarschijnlijk wilde hij niet meer die wond openrijten.’

John Lamers kampte al langer met longproblemen en overleed op 19 maart in een verzorgingstehuis, 80 jaar oud. Tragisch, zegt Verstappen. ‘Ik heb altijd al gezegd: hij heeft te vroeg gevlamd.’