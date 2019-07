Met Christine Lagarde zou de ECB na Draghi opnieuw een duif aan de top krijgen

Lagarde tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep in Luxemburg eerder dit jaar. Beeld AFP

Met name Duitsers en Nederlanders hoopten dat Draghi zou worden opgevolgd door een havik die een einde zou maken aan de renteverlagingen en stimulering door middel van het opkopen van staatsobligaties die vooral de zuidelijke lidstaten goed uitkomen. Hierbij werd met name gedacht aan Jens Weidmann, de huidige president van de Bundesbank. Maar ook de naam van de Fin Olli Rehn en zelfs die van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank stonden op de lijst van kandidaten.

Christine Lagarde (63), die eerder altijd ontkende de baan te ambiëren (‘No, no, no, no, no, no’, zei ze vorig jaar tegen The Financial Times), maakte dinsdagavond bekend in overleg met de ethische commissie van het IMF haar functie tijdelijk stil te leggen zo lang de benoemingsprocedure loopt. Hiermee wil ze belangenverstrengeling voorkomen. Ze zei dat ze vereerd is met de nominatie ondanks de zes nee’s van vorig jaar.

Elan

Lagarde – een jurist, geen econoom – was eerder minister van Economische Zaken in Frankrijk. In 2011 werd ze plotseling benoemd tot de hoogste baas van het IMF, nadat haar voorganger Domique Strauss-Kahn in opspraak was geraakt vanwege seksueel misbruik van een kamermeisje in een New-Yorks hotel.

Ze bracht nieuw elan in het IMF na de Griekse crisis. Ze was ook een groot pleitbezorger voor vrouwen in de top van de financiële wereld. ‘Als het Lehman Sisters was geweest in plaats van Lehman Brothers zou er misschien helemaal geen financiële crisis geweest’, zei ze over de zakenbank waarvan het bankroet de wereld in een diepe crisis stortte.

Ze staat bekend als voorstander van verdere stimulering en zal zeker niet breken met het beleid van Draghi. Volgens Franse media heeft de Franse president Emmanuel Macron haar aanbevolen bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die zei ‘zeer positief’ te staan tegenover een benoeming.

Het zou, bij een daadwerkelijke benoeming, voor de tweede keer zijn dat de leiding van de ECB bij iemand uit Frankrijk terecht komt. Na Wim Duisenberg (1998-2003) leidde de Fransman Jean-Claude Trichet acht jaar de ECB. Daarna trad Draghi in dienst. Die bracht de rente terug naar 0 procent.

Omdat de benoeming geldt voor een periode van acht jaar zou Lagarde tot 2027 de ECB gaan leiden. Lagarde werd in 2016 nog herbenoemd als IMF-topvrouw voor een periode van vijf jaar. Haar termijn loopt officieel pas in 2021 af, terwijl Draghi dit jaar vertrekt. Ook is Lagarde nog altijd verwikkeld in een slepende rechtszaak in Frankrijk over de terugbetaling van 400 miljoen euro aan de zakenman Bernard Tapie. Zelf heeft ze altijd ontkend iets met de affaire te maken te hebben gehad.