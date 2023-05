Met campingreus Capfun als eigenaar is voor vaste kampeerders van camping De Belten de lol eraf

Met de recente overname van de Overijsselse camping De Belten en nog een in Gelderland, staat de teller voor het Franse Capfun in Nederland nu op twintig campings. Vaste bezoekers vrezen de ‘schreeuwerige’ formule van de keten. ‘In Frankrijk ben ik een keer op zo’n camping geweest. Eén keer, nooit weer.’

Het logo van de nieuwe eigenaar Capfun prijkt nog nergens op camping De Belten in Overijssel, maar voor Sammy Vermeulen (35) is de verloedering al zichtbaar. Ze is net terug van een bezoekje op hoge poten aan de receptie. Het groen wordt niet onderhouden en de staat van het sanitair op de familiecamping in de Overijsselse buurtschap Rheeze lijkt volgens haar nergens op.

Hoe anders was dat in de jaren dat de vorige eigenaren Rick en Cyvon Janssen de familiecamping met liefde en toewijding opstuwden naar een vijf-sterren-status? Maar Rick en Cyvon lopen sinds kort niet meer rond op De Belten. Ze verkochten hun camping aan Capfun, een Franse keten met bijna 200 campings in Europa, waarvan ruim 160 in Frankrijk, die gestaag oprukt naar het noorden. Met de overname van De Belten en recentelijk ook Het Groene Eiland in het Gelderse Appeltern staat de teller voor de campingreus in Nederland nu op 20.

Dat wordt ze niet door iedereen in dank afgenomen. Vlakbij De Belten ligt De Sprookjescamping. Die kwam een paar jaar geleden al in handen van Capfun en is volgens Vermeulen een voorbode van wat ze op De Belten kunnen verwachten. Felgekleurde, ‘schreeuwerige’ wilde glijbanen en chalets ‘hutje mutje’ op elkaar.

‘Massa is kassa’ bij Capfun

‘Bij Capfun is massa kassa’, zegt Vermeulen op het veld waar ze al vaker met een bevriend gezin in de meivakantie een eigen kamp heeft opgeslagen. Misschien wel voor de laatste keer. De ruime losse standplaatsen moeten volgens haar wijken voor stacaravans. ‘In Frankrijk ben ik een keer op zo’n camping geweest. Eén keer, nooit weer. Wat een gekte. Met kamperen heeft het niets te maken.’ Ze zegt het maar gewoon rechtuit: ‘Ik ben bang voor Tokkie-volk.’ Ook online worden, naast positieve recensies, zorgen over De Belten uitgesproken. ‘Het was een heerlijke camping, maar als eigendom van Capfun is het een no go’.

‘Honderd procent onzin’, zegt de Franse directeur Nicolas Houe telefonisch vanuit het hoofdkantoor in Nice. Volgens hem zijn alle zorgen ongegrond. De Belten is nu al ‘prachtig’, aldus Houe. En dat blijft zo. ‘We willen niet meer dan de 330 plekken die nu zijn toegestaan, voor ons is dit perfect.’ Kleiner worden de plekken ook niet. Wel komen er deze zomer vijftig ‘prachtige mobile homes’ van hout bij op de camping.

Personeelsleden zouden er toch niet gerust op zijn geweest. Een onbekend aantal stapte over naar het naastgelegen ‘kampeerdorp’ de Zandstuve. Maar volgens Capfun hadden zij daartoe al besloten voor de overname. Bij de receptie van de Zandstuve zit een van de opgestapte medewerkers. Zij beaamt dat sommige medewerkers zijn vertrokken vanwege de overname, maar wil dat niet verder toelichten.

‘Zo heeft het geen toekomst’

Net als de Janssens in Rheeze verkocht ook Adri van Ooijen (60) camping Het Groene Eiland in Appeltern, al veertig jaar in het bezit van de familie, aan de Fransen van Capfun. Niet omdat hij, zoals hem wordt verweten, met deze miljoenendeal voor ‘de hoogste prijs ging’, bezweert hij. Maar omdat het niet meer ging. ‘Zoals het nu is, heeft het geen toekomst.’

Hij doelt daarmee op de 350 vaste standplaatsen, waar eigenaren ‘hun eigen hemeltje’ hebben gecreëerd. ‘De eisen vanuit de gemeente worden steeds strenger en je moet de hele tijd als een politieagent controleren of wat ze doen wel mag. Er is een constante druk van mensen die er vast willen wonen en de dreiging van criminele praktijken.’

Een onbekend aantal personeelsleden van camping de Belten stapte over naar het naastgelegen ‘kampeerdorp’ de Zandstuve. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Capfun was volgens Van Ooijen ‘de geschiktste kandidaat’ om zijn camping te laten overleven. Met de Fransen als eigenaar komt er een sterfhuisconstructie voor gasten met een eigen standplaats. Als zij weggaan, vervalt hun vaste plek. Kampeerders die ooit veel betaalden voor een caravan op een vaste plek en hoopten die ooit door te kunnen verkopen, zijn hiervan de dupe.

Maar, zegt Van Ooijen: ‘Ik had ook kunnen kiezen voor een partij die de camping binnen twee jaar leegtrekt. Dat is niet het beleid van Capfun. Zij hebben mij voorgehouden dat bestaande afspraken worden gerespecteerd, zowel naar gasten, personeel en huurders. Dat vond ik heel belangrijk.’

Op De Belten hebben Jan Loenenborg en zijn vrouw een vaste plek met hun eigen stacaravan. Van Capfun hebben ze nog niets vernomen. Of de zeventiger met een vrolijke krulsnor zich zorgen maakt? ‘Nee, dat is op mijn leeftijd niet verstandig’, zegt hij lachend, om daarna net als zijn vrouw weer verder te dutten in een achterover geklapte campingstoel.