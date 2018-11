Met benoeming nieuwe topman Alan Jope wordt Unilever-bestuur Britser

Alan Jope Beeld Jude Edginton

Polman zou volgend jaar aftreden, maar het moment kwam toch nog onverwacht. ‘De selectieprocedure was al een jaar gaande’, zei Marijn Dekkers, de president-commissaris maar in het Angelsaksische systeem ook de voorzitter van de board – het voltallige bestuur. Dekkers ontkent dat de timing daarvan ook maar iets te maken heeft met diens mislukte plan het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen.

Met de benoeming van de Schot Jope als bestuursvoorzitter wordt het bestuur erg Brits gekleurd. Zijn rechterhand, de financiële topman Graeme Pitkethly, is ook een Brit. Maar Dekkers ontkende dat dit gevolgen zal hebben voor de Brits-Nederlandse verhoudingen. Het betekent niet dat het hoofdkantoor nu plotseling naar Londen zal gaan bij de versimpeling van de organisatie die Unilever nog steeds nastreeft. ‘De keuze van de nationaliteit van de topman heeft daar niets mee te maken. We zijn een extreem mondiaal bedrijf dat voor de beste mensen kiest en niet naar de nationaliteit kijkt.’

Focus op verzorgingstak

Maar daarover zijn twijfels. Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters zegt dat met het vertrek van Polman de keuze van Londen als locatie voor het enige hoofdkantoor zeker groter wordt. De 54-jarige Jope geeft sinds september 2014 leiding aan de bedrijfstak Beauty & Personal Care, die verantwoordelijk is voor merken als Axe, Vaseline en Prodent. Dit is de belangrijkste divisie van Unilever. Jope is een gewiekst marketeer die twee jaar geleden de Dollar Shave club overnam, een bedrijf dat scheermesjes niet via supermarkt of drogist verkoopt maar via online-abonnementen. Omdat de focus van Jope vooral ligt bij de verzorgingstak, zouden beleggers kunnen aandringen om de voedingsmiddelendivisie (Knorr, Calvé, Unox), die vanuit Rotterdam wordt geleid, helemaal af te stoten – net zoals al bij de margarine is gedaan. Unilever zou zich dan helemaal kunnen concentreren op verzorging, zoals Estée Lauder. Koster denkt dat dit zeker niet is uit te sluiten omdat de marges in dit segment groter zijn. ‘Juist in het voedingsmiddelensegment is de markt dramatisch aan het veranderen.’

Dekkers zei overigens dat het huidige beleid van Polman door Jope gewoon zal worden voortgezet. De datum 1 januari noemt hij een natuurlijk moment om van bestuursvoorzitter te wisselen. ‘Het is voor de nieuwe topman prettig dat hij kan worden afgerekend op een vol jaar aan het roer. In de sector is planning cruciaal.’

Met de benoeming van Jope kiest Unilever weer voor een topman uit eigen gelederen. Polman werd in 2009 bij Nestlé weggehaald. De bedoeling is dat Jope het beleid van Polman voortzet, zowel wat betreft duurzaamheid als rendement. Polman staat de eerste zes maanden van komend jaar Jope ook bij als adviseur. Op de beurs van Amsterdam werd de wisseling van de wacht aanvankelijk met koerswinst ontvangen. Maar aan het eind van de dag sloot het aandeel Unilever een half procent lager.