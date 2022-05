Met álle politieke partijen in een coalitie, in Nunspeet kan het. ‘Waar moet een ontevreden burger heen?’

Burgemeester van Nunspeet Breunis van de Weerd neemt afscheid. Hij kwam in opspraak nadat hij burgers adviseerde zich te laten vaccineren terwijl hij dit uit religieuze overwegingen zelf niet had gedaan. Beeld Pauline Miks

De gemeentepolitiek in het christelijke Nunspeet doet inwoner Arie Pater (71) nog het meest denken aan het verhaal van Jezus en de tollenaars. De belastinginners uit de Bijbel werden vanwege hun collaboratie met de Romeinse bezetter door het volk veracht en genegeerd. Jezus sprak wél met ze, was empathisch en kreeg zelfs een tollenaar als een van zijn twaalf discipelen.

De zoon van God was bereid naar iedereen te luisteren, wil Pater maar zeggen. En hij vindt het ‘fantastisch’ dat hetzelfde staat te gebeuren in zijn Gelderse dorp op de Veluwe. Want bij de officiële installatie van het nieuwe gemeentebestuur van Nunspeet staat donderdag iets bijzonders te gebeuren: alle partijen uit de gemeenteraad gaan samen besturen, met ieder een wethouder in het college van burgemeester en wethouders.

Het interessante in Nunspeet is dat de handreiking, anders dan destijds met Jezus en de tollenaars, komt van de ‘ongelovigen’. Bij de afgelopen verkiezingen wist Gemeentebelang na jaren de macht van de strenggelovige SGP te breken.

Controlerende oppositie

‘We hadden SGP buitenspel kunnen zetten’, zegt fractievoorzitter Marc Konings van Gemeentebelang. ‘Maar als lokale partij hebben we altijd gezegd: we zijn er voor iedereen. SGP heeft bijna een kwart van de stemmen gehaald. Dan past het niet bij ons denken het zonder deze partij te kunnen doen.’

Alleen met de SGP regeren vonden ze bij Gemeentebelang wat veel van het goede. En dus werd de oude coalitie met ChristenUnie erbij overwogen. Die had in de gemeenteraad opgeteld negentien zetels, tegen twee voor de oppositie (CDA Lokaal en GroenLinks/PvdA). ‘Laten we het dan met zijn allen proberen’, dacht Konings.

Beeld Pauline Niks

Een college met alle partijen uit de gemeenteraad is niet uniek, maar komt volgens hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries (Radboud Universiteit) niet vaak voor. Zundert, Bergen op Zoom, Laarbeek, Utrechtse Heuvelrug en Maashorst zijn voorbeelden uit het recente verleden.

De Vries ziet de voordelen omdat de kans op persoonlijke conflicten die gemeentebesturen geregeld lamleggen kleiner worden. Maar hij is ook kritisch over een gemeentebestuur zonder controlerende oppositie. ‘Waar moet een ontevreden burger dan straks heen in Nunspeet?’

Gemeentebelang is niet de partij voor geboren Nunspeter Anja Bostelaar (46), maar juist daarom waardeert ze het zo dat deze partij met alle andere partijen wil regeren. ‘Een mooi signaal naar de samenleving’, zegt Bostelaar. ‘Helemaal in een tijd met zo veel meningen en een gebrek aan respect voor andersdenkenden.’ Met volgens haar de polarisering en grof taalgebruik in de Tweede Kamer als moreel dieptepunt.

In bestuurlijk Nunspeet willen ze heel anders met elkaar omgaan. Niet dat alles vlekkeloos verloopt. Zo kwam burgemeester Breunis van de Weerd onder vuur te liggen toen bleek dat hij zich – vanwege zijn geloofsovertuiging – niet had laten vaccineren tegen corona. Terwijl de SGP-burgemeester bewoners in een brief had opgeroepen dit juist wel te doen, omdat hij ook gelooft in de werking van het vaccin.

Van de Weerd nam vorige week geroerd afscheid van zijn ambt, omdat hij zich door de kwestie ongeschikt acht voor een tweede termijn. ‘Door de beeldvorming die rond mij is ontstaan kan ik niet meer als bruggenbouwer boven alle partijen staan’, laat hij weten. Nunspeet zou zijn barmhartige zelf niet zijn zonder een warm afscheid voor Van de Weerd. Na lovende woorden op het gemeentehuis volgde een uitzwaaimoment voor alle bewoners in cultureel centrum Veluvine.

Geen politieke spelletjes

Het oogt mooi, al die eensgezindheid en saamhorigheid in een dorp. Maar ook als er bestuurlijk amper onenigheid bestaat, heeft het voor burgers nog zin de volgende keer naar de stembus te gaan? Een terechte vraag, vindt hoogleraar De Vries. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was dit jaar met 50 procent al historisch laag, maar in Bergen op Zoom – waar eerder een raadsbrede coalitie was – bleef die zelfs steken op 45 procent.

‘Het zou het resultaat kunnen zijn van gebrek aan debat in de gemeenteraad en voorgekookte besluitvorming in achterkamertjes’, zegt hij. Ook zag hij besluiteloosheid bij eerdere vergelijkbare collegeconstructies. ‘Ze werden het niet eens over wat prioriteit had en aan het einde van de rit was veel blijven liggen.’

Bij zijn vertrek mag burgemeester Breunis van de Weerd even plaatsnemen in een brandweerauto. Beeld pauline niks

Konings van Gemeentebelang is daar niet bang voor. Heel ingewikkeld is het volgens hem allemaal niet, dat naar elkaar luisteren en constructief samenwerken. ‘We hebben het maar over Nunspeet, laten we eerlijk zijn’, zegt hij over de gemeente met een kleine dertigduizend inwoners. ‘Bouwen, groen behouden en duurzaamheid, daar zijn we het bijvoorbeeld allemaal over eens.’

En dus lag er al vrij snel een raadsbreed akkoord. Alleen de zondagsopenstelling van winkels had een breekpunt kunnen worden. ‘Toen hebben we het maar niet in het coalitieakkoord gezet’, zegt Konings. ‘Als het alsnog een thema wordt, kan de gemeenteraad erover beslissen.’

Van de Weerd ziet het niet als zijn verdienste, maar het vervult de scheidend burgemeester toch met enige trots dat hij een eensgezind bestuur achterlaat. ‘Alle partijen in het college: als het ergens kan, dan in Nunspeet’, zegt Van de Weerd. ‘De gemeenteraad en het college hebben hier altijd goed samengewerkt. Hier geen politieke spelletjes of querulanten.’

Over het gebrek aan oppositie maakt hij zich geen zorgen. SGP’er Van de Weerd heeft geen bijbelpassage over de zoon van God nodig om dat onder woorden te brengen. Hij houdt het bij Cruijffiaanse woorden: ‘Alle partijen in het college is geen oplossing voor alle problemen, maar als er geen grote problemen zijn, is het een mooie oplossing’.