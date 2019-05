Met advies aan Joden in Duitsland om niet overal een keppeltje te dragen wilde regeringsadviseur ‘de boel opschudden’

Volgens regeringscommissaris Klein is er in Duitsland sprake van een ‘toenemende sociale ontremming en brutaliteit’ en dat zou een voedingsbodem vormen voor antisemitisme. Het is niet de eerste keer dat in Duitsland wordt opgeroepen terughoudend te zijn met het dragen van een keppeltje: vorig jaar stelde de Duitse Joodse Raad al dat Joden in de grote steden voorzichtig moeten zijn als ze het hoofddeksel dragen.

Er werd geschokt gereageerd op de uitspraken van Klein. De Israëlische president Reuven Rivlin zei dat de ‘angst voor de veiligheid van Duitse Joden een capitulatie is voor antisemitisme, en een bekentenis dat Joden op Duitse bodem niet meer veilig zijn’. Volgens Michel Friedman, publicist en voormalig vicevoorzitter van de Duitse Centrale Raad van Joden ‘faalt de staat om de godsdienstvrijheid in het dagelijks leven mogelijk te maken voor alle Joodse burgers’.

Papieren keppeltje

De krant Bild kwam maandag met papieren keppeltjes en riep iedereen op de digitale versie te downloaden, printen en te dragen. De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, schreef op Twitter: ‘Draag je kippa. Draag de kippa van je vriend. Leen een keppeltje en draag het voor onze Joodse buren.’

The opposite is true. Wear your kippa. Wear your friend’s kippa. Borrow a kippa and wear it for our Jewish neighbors. Educate people that we are a diverse society. https://t.co/vd9nV9AvPG Richard Grenell

Klein zegt dat hij met zijn uitspraak heeft willen provoceren om een debat op gang te brengen. Eerder dit jaar bleek dat het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland in 2018 met bijna 10 procent is toegenomen in vergelijking met 2017.

Onder het motto #KeppelOp demonstreert het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) komende woensdag op het Plein in Den Haag tegen antisemitisme en voor het recht op het dragen van een keppel.

‘Dat een regering een groep ontmoedigt om simpelweg zichzelf te zijn, mag nooit normaal worden’, stelt het CIDI maandag. ‘Het is onacceptabel dat de slachtoffers zich maar moeten aanpassen door hun religieuze kledij, zoals een keppel, af te doen. Het zijn de daders die aangepakt moeten worden.’

Het CIDI zegt dat in 2018 in Nederland een toename van het aantal antisemitische incidenten met 19 procent is geregistreerd.