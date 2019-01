Met 2287 kilometer file was het drukste spits ooit; inmiddels lijken bijna alle files weer opgelost

Een auto is geslipt op de besneeuwde weg en in de sloot beland. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Beeld Marcel van den Bergh

De recordspits bereikte dinsdagavond om 17.40 zijn hoogtepunt. Met name rond Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven liep de reistijd op. Inmiddels zijn de files aan het oplossen.

Het hoogtepunt van de recordspits : 2287 km file om 17.40 uur. De grootste problemen door de #sneeuw zien we nog steeds rond Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven: pic.twitter.com/wWlK9iEFvS ANWBverkeer

Vanmorgen leek het er nog op dat de Nederlandse weggebruiker met oog op de weersvoorspellingen de auto had laten staan. De ochtendspits was zelfs minder druk dan gebruikelijk. ‘Misschien dachten mensen daarom in de loop van de dag dat het allemaal we meeviel en zijn ze alsnog de weg opgegaan,’ denkt Van de Geest. De files werden met name veroorzaakt doordat mensen bij sneeuwbuien langzamer gingen rijden. Daardoor is het aantal ongelukken wel relatief laag gebleven. Het vorige filerecord was op 11 december 2017. Toen stond er, ook door sneeuwval, 1500 kilometer file.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die vanavond nog de weg opgaan voor gladde wegen. De sneeuw op het wegdek kan opvriezen. De afgelopen 24 uur strooide de overheidsorganisatie 268.793 kilo zout.

In Zeeland en Zuid-Holland zijn tientallen rijexamens dinsdag niet doorgegaan vanwege de sneeuwval. Dat heeft het CBR gemeld. In Zeeland werden bijna 30 van de 87 examens geschrapt, in Zuid-Holland 80 van de 565. In de overige provincies gingen alle examens door of werd een handjevol examens geschrapt.

De NS en ProRail kondigden gisteravond al een beperkte dienstregeling aan en KLM waarschuwt voor uitvallende vluchten.

en man en vrouw worden door medeweggebruikers uit hun auto geholpen nadat ze in de slip raakten op de besneeuwde weg en in de sloot belandden. Ze kwamen met de schrik vrij. Beeld Marcel van den Bergh

De aangekondigde beperkte dienstregeling van de spoorwegen houdt onder meer in dat treinen die normaal elk kwartier een station aandoen, dinsdag om het half uur rijden. De tienminutendienst tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt dinsdag elk kwartier. Volgens een woordvoerder van de NS rijdt 80 procent van de treinen dinsdag wel.

De eerste échte sneeuw van het jaar en het spoorboekje vliegt het raam uit In het land is lacherig gereageerd op de aankondiging van de Nederlandse Spoorwegen en netwerkbeheerder Prorail dat de eerste grote sneeuwbui van het jaar leidt tot een ingekrompen dienstregeling.

De verwachte sneeuwval op dinsdag leidt waarschijnlijk ook tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldde KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden.

Winterweer zorgt ook in Frankrijk voor overlast, onder meer in het verkeer. In hoofdstad Parijs viel de eerste sneeuw van het jaar. Daardoor moest onder meer de Eiffeltoren grotendeels sluiten voor bezoekers. Alleen het restaurant van de toeristische attractie is nog open. De politie heeft weggebruikers in en rond Parijs opgeroepen voorzichtig te rijden. Uit voorzorg zijn daar meerdere wegen gesloten voor vrachtverkeer. Ook op andere plaatsen in Frankrijk valt sneeuw. Daarom is code oranje afgekondigd in meerdere departementen, vooral in het noorden en midden van het land.