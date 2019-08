Met 114 privéjets naar Googles klimaatkamp

Normaal is het klimaat niet het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens het jaarlijkse Google Camp, een zomerkamp voor grote namen uit het bedrijfsleven. Deze week wel. Maar de spectaculaire aankomst van veel deelnemers – per privévliegtuig of superjacht – trekt meer de aandacht.

Prive jet Beeld .

Op het vliegveld van Palermo worden deze week 114 private jets verwacht, meldt de Giornale di Sicilia. Vanaf het vliegveld is het een uur rijden naar Verdura Resort, een luxueus vakantiepark aan de zuidkust van het eiland. Veel gasten geven volgens Forbes echter de voorkeur aan een transfer per helikopter. Anderen komen over het water naar de klimaatconferentie.

Voor de kust ankeren kolossale privéschepen als de Rising Sun, een superjacht van 138 meter dat wordt aangedreven door vier krachtige dieselmotoren. De eigenaar, oprichter David Geffen van animatiestudio Dreamworks, legde de loopplank uit voor onder anderen wereldster Katy Perry. Of de zangeres en ambassadeur klimaatverandering van Unicef nog zal optreden, is niet bekend.

Planeetpunten zijn er voor het echtpaar Barry Diller en Diana Fürstenberg, mediamagnaat en modeontwerpster. Hun Eos heeft weliswaar twee dieselmotoren, maar is vooral een van de langste zeiljachten ter wereld. Voormalig Google-directeur Eric Schmidt zorgt voor een Nederlands tintje. Hij arriveerde op zijn Infinity, een motorjacht van 89 meter dat werd gebouwd in Alblasserdam.

Leonardo DiCaprio

Op het Google Camp wordt doorgaans gesproken over manieren om de wereld mooier te maken, met bijvoorbeeld tech, kunst en onderwijs. Het confereren gebeurt ’s ochtends, de rest van de dag zijn de gasten vrij om te genieten van elkaar, concerten en uitstapjes. De gastenlijst is geheim, maar naar verluidt staan daar dit jaar ook de namen op van voormalig president Barack Obama en acteur Leonardo DiCaprio. Beiden omschrijven de klimaatcrisis als een van de grootste bedreigingen van de mensheid.

In de categorie royalty worden de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle genoemd als gasten. De prins baarde deze week nog opzien met zijn opmerking in Vogue om maximaal twee kinderen op de wereld te willen zetten. Zo wil hij het klimaat en de aarde niet onnodig uitputten. Hij kreeg meteen repliek in het televisieprogramma Good Morning Britain. Een vader van 21 kinderen verweet de prins goede sier te willen maken met geboortebeperking, maar wel de wereld rond te reizen met een privévliegtuig.

In januari trokken de 1.500 privévliegtuigen van deelnemers aan het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos ook al ruime media-aandacht en kritiek. ‘Davos’ was gewijd aan de klimaatcrisis. Klimaatactivist Greta Thunberg sprak de ‘hypocriete’ deelnemers bestraffend toe. Eerst als ondernemer de planeet verwoesten en vervolgens een klimaattop bezoeken per private jet. Zelf was ze per trein gekomen, een reis van 32 uur vanuit Stockholm.