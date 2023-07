Mestproductie moet nog flink omlaag om onder plafond van 2025 te blijven

Runderen zijn goed voor het grootste aandeel fosfaat en stikstof in dierlijke mest in Nederland. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De Nederlandse veestapel heeft vorig jaar meer fosfaat en net iets minder stikstof uitgescheiden dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De komende jaren is een verdere reductie nodig.

De totale stikstofuitscheiding bedroeg vorig jaar 467,2 miljoen kilo. In 2025 zal de grens op 440 miljoen kilo stikstof liggen, daar zit de huidige stikstofuitstoot dus nog flink boven. De fosfaatuitstoot moet van 150,4 miljoen kilo in 2022 in drie jaar dalen naar 135 miljoen kilo. De stikstofuitstootmoet met 6 procent omlaag, en de fosfaatuitstoot met ruim 10 procent, om in 2025 onder het stikstof- en fosfaatplafond te blijven.

Nederland mocht lang afwijken van de Europese normen voor stikstof en fosfaat, volgens de zogeheten derogatieregeling. Maar deze regeling wordt de komende jaren afgebouwd en is in 2026 verleden tijd.

Rundvee – goed voor het grootste aandeel fosfaat en stikstof in dierlijke mest in Nederland – stootte in 2022 minder stikstof maar juist meer fosfaat uit dan in 2021. Dat komt volgens het CBS door een veranderde samenstelling van het voer. Melkvee kreeg in 2022 meestal gras dat in 2021 was geoogst. In dat jaar was het stikstofgehalte in het gras laag en het fosforgehalte juist relatief hoog. Ook krachtvoer bevatte in 2022 meer fosfor.

De pluimvee- en varkenssector stoot steeds minder stikstof en fosfaat uit, doordat het aantal dieren afneemt. De hoeveelheid stikstof en fosfaat uit mest van melkvee nam na de afschaffing van het melkquotum in 2015 snel toe, en is sinds de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in 2018 weer afgenomen.