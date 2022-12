Mestfraude zwaar bestraft: rechter veroordeelt adviseurs tot anderhalf jaar cel

Een boer rijdt mest uit over zijn akker in Klaaswaal. Beeld ANP

Deze uitspraak betekent een belangrijke overwinning voor het OM in de strijd tegen mestfraude. Het is ook een belangrijk signaal naar de Europese Commissie. Die nam Nederland zijn uitzonderingspositie af voor het uitrijden van dierlijke mest, mede omdat het de mestfraude niet de baas werd.

Bij Bergs Advies heerst een cultuur waarin ‘meedenken met de klant’ inhoudt samen met de klant de wet te overtreden, concludeerde rechtbankvoorzitter Arie van de Wetering. Die houding van de leidinggevenden sijpelde door naar de medewerkers. Zij vervalsten opgaven aan controlerende en subsidie-toekennende instanties en zetten zo de betrokken ambtenaren op het verkeerde been. Het mogelijk maken van strafbare feiten was bij het bureau gemeengoed, aldus de rechtbankvoorzitter. ‘Wat krom was, werd rechtgetrokken.’

Schade aan het milieu

Daarbij hielden de adviseurs van Bergs geen rekening met de schade aan het milieu die de mestfraude veroorzaakte en maakten ze volgens de rechtbank inbreuk op het vertrouwen van de overheid in Bergs als professionele, onafhankelijke en integere organisatie. Daarom mag Bergs als criminele organisatie worden aangemerkt – ook al is veel advieswerk wel legaal – en passen ‘aanzienlijke’ straffen.

Drie bestuurders krijgen een gevangenisstraf van anderhalf jaar opgelegd, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ze mogen hun beroep drie jaar niet uitoefenen. De frauderende klanten die opduiken in de strafdossiers zijn tot taakstraffen veroordeeld en hun bedrijven tot boetes.

Aanzien van de sector krijgt deuk

Om de zaak rond te krijgen, spitte het OM duizenden documenten door, vergaard na invallen bij Bergs Advies en zijn bestuurders, en tapte het duizenden telefoongesprekken af. Bergs Advies was volgens uitgebreide berichtgeving van NRC in 2017-2018 de spil in omvangrijke mestfraude in Limburg en Oost-Brabant.

De veroordeling van de bestuurders van Bergs belooft niet veel goeds voor de toekomst van het grote adviesbureau – een kleine veertig medewerkers, 1.800 klanten. Omdat mestfraude de veehouderij blijft achtervolgen, loopt ook het aanzien van de sector een flinke deuk op.

De sector zelf kijkt met gemengde gevoelens naar Bergs. Enerzijds nemen boeren het Bergs kwalijk dat de sector de dupe wordt van frauduleuze praktijken. Er heerst ook een sentiment dat niet het bureau, maar de overheid schuldig is aan het gesjoemel, vanwege de gecompliceerde, boeronvriendelijke wetgeving.