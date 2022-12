Mestfraude hard bestraft: rechter veroordeelt adviseurs tot anderhalf jaar cel

Een boer rijdt mest uit over zijn akker in Klaaswaal. Beeld ANP

Deze uitspraak betekent een belangrijke overwinning voor het Openbaar Ministerie in de strijd tegen mestfraude. Niet eerder kreeg het OM een verdenking van het vormen van een criminele organisatie bewezen. Het is ook een belangrijk signaal naar de Europese Commissie. Die nam Nederland zijn uitzonderingspositie af voor het uitrijden van dierlijke mest, mede omdat het de mestfraude niet de baas werd.

Om de zaak rond te krijgen, spitte het OM duizenden documenten door, vergaard na invallen bij Bergs Advies en zijn bestuurders, en tapte duizenden telefoongesprekken af. Bergs Advies was volgens uitgebreide berichtgeving van NRC in 2017-2018 de spil in omvangrijke mestfraude in Limburg en Oost-Brabant.

De veroordeling van de bestuurders van Bergs belooft niet veel goeds voor de toekomst van het grote adviesbureau – een kleine veertig medewerkers, 1.800 klanten. Omdat mestfraude de veehouderij blijft achtervolgen, loopt ook het aanzien van de sector een flinke deuk op.

De sector zelf kijkt met gemengde gevoelens naar Bergs. Enerzijds nemen boeren het Bergs kwalijk dat de sector de dupe wordt van zijn frauduleuze praktijken. Er heerst ook een sentiment dat niet het bureau, maar de overheid schuldig is aan het gesjoemel, vanwege de gecompliceerde, boeronvriendelijke wetgeving.