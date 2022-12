Messi wijst Argentinië de weg naar kwartfinale, waarin Nederland wacht

Lionel Messi schiet op de Australische goal. Na de 2-1 winst zijn de Argentijnen de volgende tegenstander van Oranje op het WK. Beeld AFP

Messi omlijstte zijn duizendste wedstrijd in zijn carrière met een gouden randje, door het zoekende Argentinië na iets meer dan een half uur op voorsprong te zetten. Even verhief hij zich weer boven alle andere spelers toen hij de bal inspeelde, doorliep, aannam en accuraat en snel schoot. Het was zijn negende doelpunt op een WK en zijn eerste in de knock-outfase.

Argentinië, een van de favorieten voor de wereldtitel, won in de achtste finales van Australië, maar deed dat met de nodige moeite. Messi onderscheidde zich vooral na rust met fraaie dribbels en fijne passes, maar moest ook toezien hoe Australië, een ploeg gebouwd op karakter, tot het laatste fluitsignaal kansrijk bleef. Twintig seconden voor tijd miste de ingevallen Garang Kuol van dichtbij.

Dus treft Nederland net als op het WK in 2014 het Argentinië van Messi. Acht jaar geleden won Argentinië de halve finale na strafschoppen, om een paar dagen later de finale van Duitsland te verliezen. Nu is in de kwartfinales stadion Lusail de plaats van handelen, vrijdagavond om 20 uur. Een affiche waar stiekem al lang naar werd uitgekeken.

Daarvoor moest Argentinië wel eerst afrekenen met Australië, nadat Nederland eerder op de dag de Verenigde Staten al had verslagen. Na de 2-0 na een uur spelen, dacht Argentinië de buit binnen te hebben, maar Australië liet opnieuw zien dat je met hard werken en niet opgeven een eind kunt komen, leidend tot een even spannende als enerverende slotfase.

Australië voetbalde naar mogelijkheden en beperkte zich in eerste instantie vooral tot verdedigen, omdat het simpelweg minder kwaliteit heeft dan Argentinië. Daardoor ontstond een logisch spelbeeld, waarbij Argentinië wel de bal had, maar nauwelijks ideeën. Het doelpunt van Messi tien minuten voor rust was dan ook het eerste schot op doel.

Het was de periode dat Australië zich steeds meer op de helft van de tegenstander meldde, omdat Argentinië - al dan niet bedoeld - het toeliet. Australië zocht de weg richting keeper Emiliano Martínez, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van bondscoach Graham Arnold niet. De boomlange centrale verdediger Harry Souttar was nog het dichts bij een doelpunt. Zijn kopbal uit een hoekschop miste kracht.

Argentinië ontpopte zich dit toernooi tot de ploeg van de progressie, met de pijnlijke nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, gevolgd door goede overwinningen en het betere spel tegen Mexico en Polen. Parallel daaraan liepen de prestaties van Messi, die met een belangrijk doelpunt tegen Mexico en ouderwetse dribbels tegen Polen zijn klasse toonde.

Na de overwinning op Australië mag Argentinië nog altijd hopen op de eerste wereldtitel sinds 1986, die altijd verbonden zal zijn aan Maradona. Het doelpunt van Messi voor rust was een eruptie van genialiteit in een wedstrijd waarin hij zich vooral in de tweede helft nadrukkelijker met het spel bemoeide. ‘Messi, Messi, Messi’, rolde van de tribune na een solo vanaf eigen helft.

Het taaie Argentinië voetbalde niet eens goed, maar leunde in de tweede helft stevig op kwaliteiten van Messi en profiteerde van een blunder van de Australische doelman Mathew Ryan. De keeper verwerkte een terugspeelbal niet goed en verspeelde die aan Julian Alvaraz. De spits schoof de bal uit de draai van dichtbij in het lege doel, waardoor het duel goeddeels van zijn spanning leek ontdaan.

Maar Australië, dat in de groepsfase knap Denemarken achter zich had gelaten, toonde zijn ware karakter en kwam via een eigen doelpunt van Enzo Fernandez terug in de wedstrijd. De Argentijn veranderde onbedoeld een schot van de ingevallen oud-Spartaan Craig Goodwin.

Argentinië vergat in de slotfase de bevrijdende 3-1 te maken en aan de andere kant kregen Aziz Behich en de ingevallen Kuol nog kansen. Maar gescoord werd er niet meer, waardoor Nederland weet dat het in de jacht op de wereldtitel moet zien af te rekenen met Argentinië.