Messi vertrekt uit Barcelona: ‘De club heeft het er zelf naar gemaakt’

Messi in een wedstrijd van FC Barcelona tegen Celta Vigo op 16 mei. Beeld REUTERS

Donderdagavond maakte Barcelona het vertrek van Messi bekend, terwijl een akkoord tussen club en speler al was bereikt. Wat is hier aan de hand?

‘Ik zit natuurlijk zelf niet bij de gesprekken, maar denk dat het een soort wedstrijd is tussen club en competitie wie het verst kan plassen.

‘De Liga stelde aan het begin van de coronaperiode salarisregels in voor de clubs, omdat clubs door corona veel inkomsten verloren. Daar is Barcelona een beetje het ‘slachtoffer’ van. Met slachtoffer tussen aanhalingstekens, want de club heeft het zelf ernaar gemaakt.

‘Barcelona heeft een hele dure huishouding, met allerlei spelers die veel verdienen, maar weinig rendement hebben. Dat maakte lang niet uit, omdat de omzet van de club heel hoog was. Als eerste club leek Barcelona meer dan één miljard euro aan inkomsten in een jaar te gaan verdienen. Juist aan toeristen die de fanshop en het stadion bezoeken verdient de club doorgaans veel geld. Dat viel de afgelopen anderhalf jaar weg.

‘Barcelona doet er alles aan om die dure spelers te lozen, maar dat verloopt moeizaam. Dan is er geen ruimte in het salarisgebouw voor Messi, binnen de regels van de competitie. Dus lijkt het erop dat hij vertrekt.

Je bent daar nog niet zo zeker van?

‘Ik sloot tot voor kort niet uit dat het een spel was, maar nu lijkt het toch bittere ernst en een gedane zaak. Barcelona-voorzitter Joan Laporta was daar vrijdag vrij duidelijk over in een persconferentie.

‘Toch heeft ook het bestuur van La Liga belang erbij dat Messi blijft. Dat heeft baat bij een zo sterk mogelijke competitie. Overal op de wereld is La Liga druk bezig zichzelf te verkopen, daar zit een enorm marketingapparaat achter. Maar dan moet je wel wat te verkopen hebben.

‘Vroeger had je de geweldige strijd tussen Ronaldo en Messi. De een bij Real Madrid, de ander bij rivaal Barcelona. Dat waren wedstrijden die de competitie op de kaart zetten. Ronaldo vertrok drie jaar geleden naar Juventus. Als Messi nu ook weg gaat, kun je jezelf afvragen wat overblijft. Je hebt Frenkie de Jong, Luka Modric, de mannen van Atlético Madrid, maar geen sterren meer van het kaliber Messi.’

‘Het was wel gek wat er de laatste weken gebeurde. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is al begonnen, en Messi wilde pas gaan trainen als het nieuwe contract was getekend. Dat duurde en duurde. Mensen begonnen al grappen te maken: Messi heeft nu al een week geen salaris gehad, kan hij nog wel rondkomen?’

Kan Messi zelf niet wat water bij de wijn doen, als hij zo graag wilt blijven? Volgens Financial Times-journalist Simon Kuper verdiende hij de afgelopen vier jaar 555 miljoen euro.

‘Dat zou hij ook gaan doen. Hij zou vijftig miljoen per jaar gaan verdienen, een halvering van zijn salaris zonder bonussen. Dat vind ik best veel.

‘De markt heeft bepaald dat hij meer dan 100 miljoen per jaar waard is. Zaakwaarnemers slepen spelers ook daarin mee. Hij maakt een gebaar naar de club door de helft in te leveren, en daar kan Barcelona uiteindelijk nog niet aan voldoen. Misschien is het dan ook beter om afscheid van elkaar te nemen.

‘Het probleem is dat andere spelers door hem veel te veel zijn gaan verdienen. Ik vind Messi wel honderd miljoen per jaar waard. Maar als hij zo’n salaris krijgt, gaat de rechtsback niet voor drie ton tegen een bal aantrappen. Maar die rechtsback is dat grote salaris dan niet helemaal waard.’

Hoe zal Ronald Koeman hiernaar kijken?

‘Een vertrek van Messi geeft hem de ruimte om meer op andere aspecten te focussen. Ik heb Van Gaal een tijdje geleden gesproken. Die is niet kapot van Messi, want in voetbal staat altijd het team voorop. Bij Barcelona gaat het nu al jarenlang alleen over Messi. Over hoe goed hij nog is, of hij het nog naar zijn zin heeft, hoe het met zijn kinderen gaat. Heel wonderlijk is dat: Messi zegt zelf nooit wat, en toch gaat het altijd over hem.

‘Tegelijkertijd zal Koeman het jammer vinden dat de beste speler aller tijden uit zijn elftal vertrekt. Het lijkt mij ook fijn om zo’n goede voetballer in je selectie te hebben. Iemand die zeker twintig tot veertig doelpunten per seizoen maakt en net zo vaak een ploeggenoot vrij voor de keeper zet. Hij is de enige speler in de wereld die iets kan doen dat je betovert. Elke dag heb je wel honderd wedstrijden op televisie, maar Barcelona was waarvoor ik thuis bleef.’

Kom jij in een gewetensstrijd als de rasvoetballer Messi bij de oliedollars van Paris Saint-Germain terecht komt, zoals nu wordt gesuggereerd?

‘Nee, dat valt wel mee. Ik zou het vervelend vinden, maar het hele voetbal wordt gedomineerd door oliedollars. Barcelona heeft zelf jarenlang Qatar Airways als sponsor gehad. Het is hypocriet om te zeggen: het is wel goed als hij bij Barcelona speelt, maar niet goed als hij bij Paris Saint-Germain speelt. Bij de tweede club ligt de commercie alleen iets dikker erbovenop.’

‘Ik zou hem het liefste naar een kleine club zien gaan, als hij echt vertrekt bij Barcelona. Maar ja, die kunnen hem niet betalen.’