Messi krijgt 8 miljoen per jaar om Saoedi-Arabië te promoten en mensenrechten te verzwijgen

Toen Messi zijn Saoedische snoepreisje afgelopen mei ondernam, en daar verslag van deed op zijn sociale media, was zijn toenmalige werkgever Paris Saint-Germain daar niet van op de hoogte. Ongeoorloofd afwezig op de training, vond de club. Messi werd geschorst en kreeg twee weken geen loon.

Hij verdiende toen al zo’n zo’n 36 miljoen euro bij PSG. De reis naar het Midden-Oosten leverde hem netto ongeveer een half miljoen euro extra op. Na de reis verontschuldigde Messi zich dat hij de trainingen had gemist. Tegelijkertijd zei hij ook dat hij de trip niet kon annuleren.

Waarom dat niet kon, blijkt nu. Dat Messi een van de sportsterren is met wie Saoedi-Arabië goede sier wil maken, was al bekend. De details van zijn contract waren dat niet. Volgens The New York Times verdient Messi per jaar een slordige 8 miljoen dollar (7,2 miljoen euro) aan promotieactiviteiten voor toerisme naar Saoedi-Arabië. Mogelijk is dat inmiddels meer. Het contract dat de krant heeft ingezien dateert van begin 2021.

Volgens die overeenkomst krijgt Messi een kwart van het bedrag voor zijn vijfdaagse vakanties, een kwart door tien keer per jaar op sociale media te posten over Saoedi-Arabië, nog een kwart door in toerismecampagnes op te treden en een laatste kwart voor overige publieke optredens.

Hij wordt echter niet alleen betaald voor wat hij doet, maar ook voor wat hij laat: in het contract is een clausule opgenomen waarin Messi wordt verboden uitspraken te doen die het imago van Saoedi-Arabië kunnen ‘bezoedelen’. Lees: mond dicht over mensenrechtenschendingen.

Mensenrechtenschendingen

Saoedi-Arabië investeert de laatste jaren veel in sport. Volgens organisaties als Amnesty International wil het land daarmee de aandacht afleiden van mensenrechtenschendingen en aantrekkelijker worden als toeristische bestemming. Dat moet alternatieve inkomsten opleveren naast olie.

Het land organiseert inmiddels een Formule 1-wedstrijd en de Dakar Rally. Vorig jaar werd LIV Golf gestart: een alternatief golfcircuit waarmee topgolfers met tientallen miljoenen euro’s weg werden gelokt van de prestigieuze PGA Tour. De PGA was woest. In één van de opvallendste plotwendingen in de sportwereld in de afgelopen decennia maakten de organisaties recent bekend te fuseren. De Saoediërs kochten zich in de mainstream in.

Het belangrijkste speelveld in de sport blijft echter voetbal. Saoedi-Arabië wil het WK 2030 binnenhalen en topvoetballers als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema werden al door Saoedische clubs gecontracteerd. Ze verdienen een veelvoud van de waarde van Messi’s toerismecontract. Ronaldo en Benzema krijgen naar verluidt ruim 200 miljoen dollar per jaar om in de Saoedische competitie te spelen.

De Saoediërs probeerden ook Messi te strikken, maar de Argentijn legde dat bod naast zich neer. Vijf dagen goedbetaalde vakantie per jaar is leuk, maar de rest verblijft Messi liever in Miami.