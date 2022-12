Messi dirigeert Argentinië in stijl van Maradona naar wereldtitel

Na vijf pogingen is het raak voor Lionel Messi. Op zijn 35ste pakt de Argentijnse ster eindelijk de wereldtitel. Beeld Getty Images

Lionel Andrés Messi uit Rosario, Argentinië, 35 jaar, knielde op zondag 18 december 2022 in de middencirkel van een voetbalveld in Doha, Qatar, rond 20.55 uur plaatselijke tijd. Wereldkampioen. Eindelijk. Gevolg van een schitterende finale. Argentinië - Frankrijk 3-3, Lionel Messi - Kylian Mbappé, 2-3. Totale, bruisende, heerlijke voetbalavond. Strafschoppen toe. Een tableau vivant in een regen van tranen. Messi wreef een uurtje na het eindsignaal over het bolletje van de bokaal, ontvangen uit handen van Fifa-voorzitter Infantino en de emir van Qatar.

Een loopbaan van ruim zeventien jaar aan de absolute top van de grootste sport culmineerde voor Messi na zijn 172ste interland in wereldgoud, na de zege op een lange tijd apathisch Frankrijk, dat in de slotfase op onwaarschijnlijke wijze opleefde, doch de titel verloor van elf meter. Gonzalo Montiel nam de beslissende, na twee Franse missers.

Apotheose na apotheose

Tot welk een ongelooflijke finale ontwikkelde Argentinië - Frankrijk zich, qua verloop, qua spanning, met toneelspel en vuige overtredingen. Apotheose na apotheose. Alles leek beslist in reguliere speeltijd (2-0), het was wachten op de beker in handen van koning Messi, maar toen volgde die totale explosie van het aanvallende potentieel van Frankrijk, met Kylian Mbappé als vliegwiel van heden en toekomst, met uiteindelijk drie doelpunten in de finale, wat hem kroonde tot topschutter van het toernooi met acht treffers. Met geweldige invallers ook. Kingsley Coman, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani.

In de verlenging leek daar alsnog de beslissende goal van meester Messi zelf te vallen, na een sublieme aanval, toen hij het half gestopte schot van invaller Lautaro Martinez over de doellijn werkte. Opnieuw kwam Frankrijk terug, weer door een penalty, nu door hands van Montiel, die later de kans kreeg zijn fout te herstellen.

Zoveel sterker was Argentinië ruim een uur. Alsof alle spelers in een bad met wonderolie hadden gelegen, terwijl de Fransen slaapmiddel hadden genomen in de thee. Maar dat middel was op tijd uitgewerkt, terwijl Argentinië net als tegen Nederland werd aangeraakt door de verlamming van paniek. Van 2-0 en niets aan de hand tot 2-2 en ontreddering.

Uit de schaduw van Maradona

Maar het kwam goed voor Messi. Wereldkampioen na vijf WK’s. Meeste WK-duels gespeeld: 26. Eindelijk uit de schaduw getreden van Diego Armando Maradona zaliger, die voor de aftrap postuum was toegejuicht door duizenden Argentijnen, bij het zien van beelden van grote, gestorven voetballers. Maradona was tot zondag de laatste winnaar met Argentinië, in 1986. De verafgoding van de nieuwe kampioen Messi, uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, zal hem in een luie stoel van de geschiedenis naast de troon met Maradona plaatsen. Messi is daarbij de beste voetballer aller tijden, nu hij ook deze laatste prijs heeft gewonnen.

Messi kreeg van de Fransen de ruimte om te schitteren en met heerlijke passes te strooien. De wedstrijd had bizarre trekken, door meer dan het scoreverloop. De Argentijnen, die ook in de kwartfinales pas wonnen na strafschoppen (tegen Nederland), voetbalden alsof ze hun leven wilden geven. De Fransen speelden lange tijd alsof ze op de camping stonden, als uurtje ontspanning voor de barbecue. Ja, ze hadden veel blessures gekend, veel zieken, maar dit leek nergens op. Tot die slotfase dan, toen op Mbappé na alle Franse aanvallers waren vervangen en Mbappé zijn aantal doelpunten in WK-finales op vier bracht.

Argentinië speelde hard, op de rand van het toelaatbare en soms daarover. En natuurlijk, voor een deel van de buitenwereld blijft het een verdachte zaak. De arbitrage, de gunfactor voor Messi. Argentinië kreeg alweer een strafschop om de score te openen, de vijfde van het toernooi, en lang niet waren ze allemaal even logisch.

Defensief kwetsbaar

Angel Di Maria was opvallend genoeg opgesteld door bondscoach Lionel Scaloni, ten koste van een extra middenvelder. Argentinië, gewoon in 4-3-3, in het systeem dat door Nederland was afgezworen. De Fransen waren het hele toernooi defensief kwetsbaar, al konden andere landen daarvan niet profiteren.

Di Maria, de eerste adjudant van Messi, kapte Ousmane Dembélé kinderlijk eenvoudig uit. Démbéle gaf een duwtje. Scheidsrechter Marciniak besloot meteen tot strafschop. Makkelijk gegeven, maar voor de VAR geen aanleiding de zaak terug te draaien.

Voor rust was het al 2-0, na het zoveelste Franse balverlies, waarop een geweldige aanval volgde. De pass van Messi met de buitenkant van de voet zette de rechterflank in lichterlaaie, met een razendsnelle aanval, via andere uitblinkers, Julian Alvarez en Alexis Mac Allister. Di Maria scoorde.

Makkelijke strafschop

De tweede helft leek aanvankelijk vooral show. Frankrijk was machteloos, Argentinië tikte het balletje rond, totdat de ploeg van Didier Deschamps ongeveer net zo’n makkelijke strafschop kreeg als Argentinië, na een duwtje van Nicolas Otamendi in de rug van Kolo Muani. Mbappé scoorde, en deed dat even later opnieuw met een machtige volley, na een combinatie met Marcus Thuram.

Opeens leken de eerder oppermachtige Argentijnse verdedigers houten klazen. Maar net als tegen Nederland volgde in de verlenging herstel van het mentaal sterke elftal, met een aanvoerder die eindelijk zijn droom leefde en op 35-jarige leeftijd de beker kuste, drie kwartier na de laatste strafschop. Meessssiiiii, gilde het stadion, dat getuige was geweest van een unieke avond in de geschiedenis van het voetbal.