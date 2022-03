Merknaam ‘NRC Handelsblad’ verdwijnt nu alleen het ochtendblad overblijft

De redactie van NRC aan het Rokin in Amsterdam. Met het verdwijnen van de avondeditie verdwijnt ook de naam NRC Handelsblad uit het krantenlandschap. Beeld anp

Dat betekent dat de merknaam NRC Handelsblad, in 1970 ontstaan na een fusie tussen het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamse Courant, verdwijnt. De ochtendkrant heet NRC.

Voor NRC Handelsblad lagen de distributiekosten altijd al hoog, omdat Nederland weinig avondkranten heeft – in de ochtend kunnen bezorgers immers met allerlei verschillende kranten op pad. De laatste jaren zijn de kosten nog verder gestegen omdat de papieren, doordeweekse oplage van NRC, net als van vrijwel alle andere kranten, daalt. Lezers nemen steeds vaker een hybride abonnement, waarbij ze alleen in het weekend een papieren krant krijgen en doordeweeks digitaal lezen.

Laatste avondkrant

Het besluit van NRC betekent ook dat de avondkrant grotendeels uit Nederland verdwijnt. In het begin van dit jaar besloot Het Parool al door te gaan als ochtendkrant. Alleen het Reformatorisch Dagblad verschijnt nog ‘s avonds.

Het verdwijnen van de avondkrant is een wereldwijde trend, zei Philippe Remarque, uitgever van Het Parool, Trouw en de Volkskrant, daar eerder al over in de Volkskrant. ‘Hij is een beetje achterhaald door de tijd, waarin mensen hun nieuws steeds vaker al online lezen. Voor redacties heeft hij al jaren geen meerwaarde meer, het is vooral een gewoonte.’

In 2006 begon NRC met de ochtendkrant nrc.next, die toen was gericht op een jongere doelgroep. In 2017 kregen NRC Handelsblad en nrc.next al grotendeels dezelfde inhoud. In 2021 verdween de merknaam nrc.next: de ochtendkrant ging NRC heten, de avondkrant kreeg de toevoeging Handelsblad.

Ook de digitale editie van NRC Handelsblad stopt. Abonnees daarop krijgen automatisch toegang tot NRC, die vanaf vier uur ‘s ochtends is te downloaden.

Door te stoppen met de avondkrant komen er financiële middelen vrij, schrijft Moerland aan zijn lezers. ‘Die gaan wij gebruiken om te investeren in onze journalistiek. Zo zullen we journalisten aantrekken en vrijmaken om meer onderzoeksjournalistiek te bedrijven.’

In een eerdere versie stond dat de avondkrant uit Nederland is verdwenen. Dat klopt niet. Het Reformatorisch Dagblad verschijnt nog ‘s avonds.