Merkel verrast met muziekkeuze voor haar afscheid: punkrock van Nina Hagen

Nina Hagen in Tivoli, Utrecht, april 1986. De extravagante punkrocker staat op het oog ver af van de ingetogen Angela Merkel. Beeld Frans Schellekens/Redferns

Werpt Frau Merkel donderdag voor de deur van het Defensieministerie haar mantel af om te ontsteken in een door haarverf en glitter overgoten schreeuw-sessie op de maat van Duitse punkrock? Die kans, hoewel nog altijd niet heel groot, is toegenomen sinds deze week bleek dat een van Merkels lievelingsliedjes uit de mond komt van Nina Hagen, de rockzangeres die de soundtrack verzorgde voor de wilde late jaren zeventig en tachtig in Berlijn.

Angela Merkel met mariniers in Kiel, januari 2016. Beeld Getty Images

Du hast den Farbfilm vergessen zal even wennen worden voor het legerorkest van de Bundeswehr. Dat levert donderdagavond op het binnenhof van het ministerie van Defensie de muziek voor Merkels Grote Taptoe, de militaire afscheidsceremonie die iedere uitgaand bondskanselier ten deel valt. Daarbij mag de kanselier zelf drie liederen kiezen.

Het worden dit keer een oecumenisch kerklied, een levenslied van Hildegard Knef over de jeugdige drang de wereld te veranderen, en de eerste hit van Duitslands bekendste punkrocker.

Merkels voorganger Gerhard Schröder gaf bij zijn afscheid in 2005 ook al blijk van enig gevoelsleven, zij het op iets minder originele wijze. Na twee operamuziekstukken bracht het militair orkest per trompet Sinatra’s My Way ten gehore. Het roerde Schröder tot tranen. Voormalig bondskanselier Helmut Kohl hield het beschaafder, met een bekend marslied, een christelijk koorlied, en Beethovens Ode an die Freude.

Merkel gaat voor een classic uit het Oost-Berlijn van de jaren zeventig, waarop Hagen klaagt dat haar vriend op vakantie vergat de kleurenfilm mee te nemen. Nu zijn alle foto’s in zwart-wit, ‘en gelooft niemand hoe mooi het hier was, ha ha’. Het nummer uit 1974 werd destijds gezien als subtiele kritiek op het tamelijk kleurloze leven tussen de grauwe betonblokken in de Duitse Democratische Republiek.

Hagen vertrok in 1976 naar West-Berlijn met toestemming van het Oost-Duitse regime, dat haar kennelijk liever kwijt dan rijk was. In het Westen transformeerde ze tot een uiterst rauwe punkrocker wier songs gingen over seks, drugs, en de dood. Eind jaren zeventig had ze kort iets met Herman Brood en schreef het nummer Hermann Hiess Er, over een drugsminnende geliefde genaamd Hermann.

Niemand die precies weet waarom Merkel met dit lied haar afscheidsceremonie wil eindigen, maar speculatie alom. Is het een sneer naar de soms arrogante of incompetente mannen waarmee zij al die jaren gedwongen was te werken? Is het een handreiking naar Hagen zelf, die in 1992 woedend een praatprogramma met Merkel – toenmalig minister voor Jeugd en Vrouwen – uitstormde omdat de minister verslaafden geen heroïne wilde gaan verstrekken? Of heeft Merkel simpelweg muzikale voorkeuren die weinigen ooit achter haar hadden gezocht?

De Berlijnse krant Tagesspiegel schrijft dat Merkel hiermee opnieuw blijk geeft van haar subtiele gevoel voor humor, en het lang geuite verwijt pareert dat zij haar Oost-Duitse afkomst verloochent. ‘En haar, nu ja, haast presidentieel aandoende bereidheid tot inclusiviteit aan de dag legt – over alle haarkleurgrenzen heen.’

Of de vertrekkend kanselier daarbij een spontane dansvoorstelling zal geven moet nog blijken, maar wie weet zien we na al die jaren stoïcijnse blikken dan toch een kleine, misschien zelfvoldane glimlach: heb ik jullie op de valreep toch nog kunnen shockeren.