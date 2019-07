Merkel veroordeelt aanval van Trump op Democratische vrouwen

Afgelopen zondag vuurde Trump zijn zoveelste aanval per tweet af en riep hij vier vrouwelijke Democraten op om terug te gaan naar hun door criminaliteit geïnfecteerde thuislanden. Deze vrouwen zijn allemaal Amerikaanse staatsburgers en drie van hen zijn in de VS geboren. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in North Carolina gooide Trump er nog een schepje bovenop. Deze vrouwen haten Amerika, zei de president tegen zijn aanhangers, waarna het publiek in koor opriep om Ilhan Omar (één van de vier vrouwen) ‘terug te sturen’.

Merkel, van wie bekend is dat haar relatie met Trump koel is, zei op haar persconferentie dat de opmerkingen van de Amerikaanse president tegen alles ingaan wat de VS groot maakt. ‘De kracht van Amerika is volgens mij juist dat het een land is waar mensen van heel verschillende nationaliteiten hebben bijgedragen aan de kracht van het Amerikaanse volk.’

‘Onacceptabel’

De Britse premier Theresa May noemde de uitlatingen van Trump eerder deze week al ‘volstrekt onaanvaardbaar. Ook de Canadese premier Trudeau en EU-president Tusk noemden de opmerkingen ‘onacceptabel’.

In de VS zelf is de aanval uitgemond in een venijnige discussie of de president van het land een racist is. Zelf probeert hij de brand te blussen door te zeggen dat hij ‘niet blij’ was met de spreekkoren op zijn verkiezingsbijeenkomst. Hij zegt dat hij probeerde het scanderen te stoppen door snel verder te gaan met zijn toespraak, maar in werkelijkheid pauzeerde de president dertien seconden, waarin hij de oproepen rustig aanhoorde.