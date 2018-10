Merkel legt wapenexport aan Saoedi-Arabië stil

Duitsland zal geen wapens aan Saoedi-Arabië leveren zolang niet is opgehelderd wat er met de verdwenen journalist Jamal Khashoggi is gebeurd. Dit heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondag gezegd op een campagnebijeenkomst van haar partij.

Angela Merkel op weg naar het partijcongres van de CDU. Beeld EPA

Merkel herhaalde haar veroordeling van de moord op de journalist, die niet meer is gezien sinds hij op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanbul binnenging. Saoedi-Arabië is na Algerije de grootste klant van de Duitse militaire industrie. Dit jaar is voor 416 miljoen euro aan exportvergunningen uitgegeven voor wapenleveranties aan Saoedi-Arabië. Ook Nederlandse bedrijven verdienen daar veel geld aan. Op verzoek van de Tweede Kamer is wapenexport zeer restrictief, maar toch gaan er voor Nederland miljoenen in om.

‘We zijn er verre van zeker van dat deze zaak is opgehelderd en dat zij die verantwoordelijk zijn aansprakelijk zijn gesteld’, zei Merkel op een persconferentie. ‘Wat betreft wapenexporten, die kunnen in de huidige omstandigheden niet plaatsvinden.’

De Saoedische autoriteiten bevestigden dit weekend de dood van Khashoggi. Volgens de Saoedische openbaar aanklager is er op het consulaat in Istanbul een gevecht uitgebroken tussen hem en mensen die hij daar ontmoette dat heeft geleid tot zijn dood, meldt de Saoedische staatstelevisie. Achttien Saoedi’s zijn opgepakt in verband met het onderzoek naar de dood van de journalist. ‘Het onderzoek is nog gaande’, liet de openbaar aanklager in een verklaring weten.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de verklaring over de dood van Khashoggi afgelopen weekend geloofwaardig. De president gelooft niet dat de Saoedische autoriteiten tegen hem hebben gelogen. Trump zei dat zijn voorkeur ernaar uitgaat dat de repercussies niet leiden tot het afzeggen van wapendeals die de VS heeft gesloten met Saoedi-Arabië. De VS sloten in mei 2017 een akkoord om voor 110 miljard dollar wapens te zullen leveren aan de golfstaat.

‘De verklaring over Khashoggi is een goede eerste stap, een belangrijke stap’, zei Trump over de erkenning van Saoedi-Arabië dat de journalist na een gevecht op het consulaat is gedood. ‘Wat er met hem is gebeurd is onacceptabel.’

De verdwijning van Khashoggi, die schreef voor onder meer The Washington Post, heeft de relatie tussen Saoedi-Arabië en het westen onder druk gezet. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft zijn deelname aan een investeerdersconferentie volgende week in Riyad geannuleerd. Diverse andere gasten, onder wie de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en de Britse minister van Handel Liam Fox, hadden al laten weten niet te zullen afreizen naar Saoedi-Arabië.