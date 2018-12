Merkel krijgt lange ovatie van haar partij bij afscheid als partijleider van CDU

Angela Merkel neemt de staande ovatie in ontvangst op het partijcongres van de CDU. Beeld AFP

De 64-jarige Merkel blijft voorlopig wel aan als bondskanselier. Zij heeft laten weten dat zij haar volle ambtstermijn, die tot 2021 loopt, wil uitzitten. De nieuwe partijleider van de CDU zal dan vrijwel zeker de lijsttrekker van de christendemocraten worden en daarmee mogelijk Merkel ook als bondskanselier opvolgen.

Als voornaamste kanshebbers gelden Annegret Kramp-Karrenbauer, een beschermeling van Merkel, en Friedrich Merz die juist als een rivaal van haar wordt gezien.

Wir schaffen das

Onder Merkels leiding is de partij steeds meer naar het politieke midden opgeschoven. Haar regering besloot de dienstplicht af te schaffen, versneld alle kerncentrales in Duitsland te sluiten en het homohuwelijk toe te staan. Maar met haar besluit om in 2015, onder het motto 'Wir schaffen das’, de deuren open te zetten voor honderdduizenden vluchtelingen uit Syrië, kreeg ze veel kritiek te verduren.

In 2013 haalden de CDU en de Beierse zusterpartij CSU samen nog 41 procent van de stemmen, maar de afgelopen tijd hebben de twee partijen flinke klappen gekregen. Veel kiezers zijn overgelopen naar de Groenen of naar de rechtse Alternative für Deutschland.

Angela Merkel zwaait naar haar partijgenoten op het partijcongres van de CDU. Beeld AFP

Merkel herinnerde er in haar afscheidsrede aan dat de CDU er in 2000 nog slechter voor stond, toen zij het roer overnam van Helmut Kohl. Die was destijds verwikkeld in een schandaal rond de financiering van de partij. ‘We maken nu uitdagende tijden mee, geen twijfel aan. Maar achttien jaar geleden stonden we met de CDU voor een beslissend moment. En toen hebben we het hoofd koel gehouden. Dat hebben we iedereen laten zien.’

Ze verdedigde haar besluit om de grenzen open te zetten voor oorlogsvluchtelingen en keerde zich tegen het oprukkende nationalisme in de wereld. ‘In tijden zoals nu, zullen we onze liberale opvattingen en onze manier van leven verdedigen, zowel hier als in het buitenland’, zei ze.