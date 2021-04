Merkel houdt dit jaar alsnog 5 mei-lezing

Studenten gaan tijdens de uitzending op 5 mei met bondskanselier Merkel en minister-president Rutte in gesprek over vrijheid. Beeld Photothek via Getty Images

Merkel zou vorig jaar al de 5-mei lezing geven, maar toen werd het gros van de activiteiten rondom 4 en 5 mei geschrapt of aangepast vanwege het coronavirus.

De lezing staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Merkel is gevraagd ‘omdat zij zich, doordrongen van de geschiedenis, al jarenlang inzet voor vrede, vrijheid en stabiliteit in Europa’, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei en premier Rutte vorig jaar.

De NOS zal de lezing live uitzenden vanuit het Kunstmuseum in Den Haag. Studenten gaan tijdens de uitzending met bondskanselier Merkel en minister-president Rutte in gesprek over vrijheid. Het is niet de eerste keer dat een Duitse politicus de 5 mei-lezing houdt. In 2012 hield de Duitse bondspresident Joachim Gauck de lezing.

Op 4 mei, de dag van de Dodenherdenking, zal schrijver Roxane van Iperen een lezing verzorgen. Eerder zou schrijver Abelkader Benali dat doen. Hij deed echter afstand van zijn plek nadat hij in opspraak raakte wegens vroegere opmerkingen over Joden.

Het is voor het tweede jaar op rij niet mogelijk om met veel mensen samen te komen op 4 en 5 mei. Het Nationaal Comité roept mensen om om vooral thuis stil te staan bij de herdenking.