Merkel heeft voor de derde keer last van trilaanval, maar voelt zich nog altijd ‘prima’

Angela Merkel tijdens de ontvangst van de Finse premier Antti Rinne. Beeld AP

Terwijl Rinne met Merkel aan zijn zijde de militaire honneurs waarnam ter gelegenheid van zijn bezoek, probeerde de bondskanselier stil te staan. Dit lukte echter niet. Na enige tijd sloeg ze haar handen ineen, ter hoogte van haar middel, maar ook daarna bleef Merkel trillen.

Pas nadat de twee regeringsleiders wegliepen, hield het trillen op. Merkel glimlachte korte tijd later bij het begin van een persconferentie. Ze zei dat er niets aan de hand was. ‘Ik voel mij prima’, zei de bondskanselier. ‘Mensen hoeven zich geen zorgen over mij te maken.’ Ze benadrukte dat ze gezond genoeg was om haar werk te kunnen doen.

Merkel: ‘Dit alles is duidelijk nog niet afgelopen maar er is vooruitgang. Ik moet hiermee nog even leven maar ik maak het heel goed.’ De 64-jarige bondskanselier bekleedt al sinds 2005 het hoogste ambt van Duitsland. Al die jaren heeft Merkel, die lange dagen niet schuwt, nooit ernstige gezondheidsproblemen gehad. Ze zei ooit dat ze dagen achtereen op de been kon blijven met slechts een paar uur slaap.

Eind vorige maand, tijdens de G20-top in Osaka, zei Merkel ook op geruststellende toon dat het goed met haar ging. Zij reageerde toen op de commotie die was ontstaan na haar twee eerdere trilaanvallen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze reactie even plotseling zal verdwijnen als dat hij is gekomen’, aldus de bondskanselier.

Psychologisch

Kort voor haar vertrek naar Osaka, had Merkel haar tweede trilaanval. Net als woensdag het geval was, beefde ze toen over het hele lichaam. Duidelijk was te zien dat ze moeite had om stil te staan tijdens de benoeming van Justitie-minister Christine Lambrecht. Toen Merkel begon te lopen, hield het trillen op. Ook toen ontkende een regeringsfunctionaris dat ze problemen met haar gezondheid had.

Volgens hem had deze trilaanval te maken met de eerste, op 18 juni. Ze ontving toen de Oekraïense president Volodimir Zelenski. ‘De herinnering aan het incident van vorige week leidde tot deze situatie’, aldus de regeringsfunctionaris. ‘Het is een psychologisch proces. Er is niets om je zorgen over te maken.’

Berlijn zei dat het eerste incident verband hield met de hitte. Merkel zei toen dat ze zich weer beter voelde nadat ze een paar glazen water had gedronken. Na het incident woensdag in Berlijn, werd er in de Duitse media weer volop gespeculeerd wat er mogelijk mankeert aan Merkels gezondheid.