Merkel-criticus Ziemiak nieuwe secretaris-generaal CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer feliciteert Paul Ziemiak Beeld AP

De in Noordrijn-Westfalen opgegroeide zoon van Poolse gastarbeiders geldt binnen de partij als uitgesproken conservatief. Als voorzitter van de JU leverde hij geregeld scherpe kritiek op Merkel, vooral op haar vluchtelingenbeleid, maar ook als het om onderwijs of pensioenen ging.

Ziemiak was voor de functie van Secretaris-Generaal voorgedragen door Annegret Kramp-Karrenbauer. Daarmee gaf de nieuwe voorzitter gestalte aan de verwachte toenaderingspoging aan het conservatieve partijdeel, teleurgesteld door het verlies van de kandidaatvoorzitters Merz en Spahn. Met Spahn (38) is Zimiak goed bevriend, met Merz deelt hij, behalve politieke ideeën, de regio waar hij woont: het Sauerland.

Zonder namen te noemen, maakte Ziemiak in aanloop naar het partijcongres duidelijk niet op ‘AKK’ te stemmen tijdens de voorzittersverkiezing. Binnen de Junge Union gold Merz als de populairste kandidaat.

AKK vertelde zaterdagochtend zelf dat ze Ziemiak al eerder had gepolst voor de functie van secretaris-generaal, voor het geval dat ze de race om het voorzitterschap zou winnen. Ziemiak bedankte toen, zegt zij. Vrijdagmiddag vroeg de vers verkozen AKK het hem opnieuw. Ziemiak moest nadenken, maar in de loop van de avond stelde hij zich kandidaat, zodat de gedelegeerden zaterdag meteen over hem konden stemmen.

Het was geen makkelijk besluit zei Ziemiak in zijn rede voorafgaand aan de stemming. En op het traditionele feest na de eerste congresdag kreeg hij de wind van voren. ‘Gisteren langs de dansvloer zeiden mensen tegen me: ‘Paul, zo’n aanbod kun je als Sauerlander toch eigenlijk niet aannemen.’ Ze hadden een punt, gaf de 33-jarige toe.

Ziemiak stelde zich toch kandidaat, naar eigen zeggen omdat hij niet aan het verleden wil denken maar aan de toekomst, een toekomst waarin de CDU eensgezindheid moet uitstralen zonder de in de afgelopen weken gereanimeerde discussiecultuur te verliezen. Hij hield een rede over de trots op zijn partij, ‘de enige partij waar alle lagen van de maatschappij aan het woord komen’, en de trots op Duitsland die de partij zou moeten uitstralen. Het applaus was mager.

Net als de verhoudingen waarmee hij, als enige kandidaat voor de functie, uiteindelijk werd gekozen. Van de ruim 800 op zaterdag aanwezige gedelegeerden stemde ruim 62 procent voor. Genoeg, want de absolute meerderheid, maar de magere score toont eens de meer de gespletenheid en verwarring binnen de grootste politieke partij van Duitsland. ‘Een eerlijke uitslag’, zei Ziemiak zelf.

Met zijn verkiezing maakt Ziemiak de overstap van het kamp der regeringscritici naar het CDU-establishment. Dat lijken sommige geestverwanten hem kwalijk te nemen. Volgens verslaggevers van der Spiegel doet er onder de felste aanhangers van Merz een kwaadaardige roddel de ronde: dat Ziemiak toch van tevoren een deal had bekokstoofd met AKK en in die wetenschap vrijdag geregeld heeft dat zij in de tweede ronde genoeg stemmen uit de JU kreeg om te winnen. Daarmee zou Ziemiak Merz de genadeslag hebben toegebracht. Bewijs voor die theorie is er niet.

De samenwerking tussen de nieuwe voorzitter en de nieuwe secretaris-generaal zal niet eenvoudig worden, zoveel is duidelijk. Geen van beide kan het zich permitteren de steun van zijn achterban definitief te verliezen.