Merkel bevestigt: ze stapt in 2021 uit de politiek

Het broeit onder de warme deken van Mutti Merkel

Hoe is het om in het Duitsland van Merkel te leven? Hoe is het om Duitser te zijn in de 21ste eeuw? En hoe stabiel is het op het eerste gezicht zo rustig ogende buurland? Aan een Berlijnse keukentafel spreken vijf millennials over deze vragen. Waar liggen zij wakker van?

Merkel is de crisismanager van Europa, maar wil ook renoveren

Angela Merkel stevende in september vorig jaar af op een grote overwinning bij de Bondsdagverkiezingen van 24 september. Toch heeft de CDU-leider zelf lang getwijfeld of ze een vierde termijn als kanselier wilde, weet haar biograaf Michèle de Waard (64). We spraken met haar in september vorig jaar.

12 redenen waarom Merkel zo populair was

Angela Merkel was een van de machtigste vrouwen ter wereld, en volgens sommigen zelfs de leider van het Vrije Westen. Hoe is zij zo populair geworden?