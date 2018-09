Merendeel Tweede Kamer achter uitbreiding partnerverlof

Partners van een moeder die net een kind hebben gekregen, hebben vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen volledig betaald partnerverlof. Op dit moment is dat nog twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. Een groot deel van de Tweede Kamer heeft met deze hervorming ingestemd.

In juli 2020 wordt het verlof nogmaals uitgebreid, met vijf weken extra weken tegen 70 procent van het salaris.

Een wetsvoorstel over meer geboorteverlof werd in februari van dit jaar gepresenteerd en volgde in grote lijnen advies van de Sociaal Economische Raad (SER).

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) 'een grote sprong vooruit'. Het kabinet is het erover eens dat verlof goed is voor de band tussen ouder en kind. SER is het hiermee eens, maar vindt ook dat de huidige plannen niet ver genoeg gaan, en pleit voor 'een meer eigentijdse, genderneutrale, geëmancipeerde regeling'.

Volgens SER geeft de doorbetaling van 70 procent niet voldoende financiële prikkel voor partners om de regeling ook daadwerkelijk te gebruiken. De Raad pleitte voor 100 procent doorbetaling. Dit zou de verdeling tussen betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen meer in balans brengen, aldus SER.