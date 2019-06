Merendeel leerlingen Calvijn College moet examen inhalen: ‘Er is bijna geen vak waar geen problemen mee zijn’

Leerlingen van Calvijn College tijdens de pauze. Beeld Marcel van den Bergh

Ook moet het centraal examen opnieuw worden nagekeken. Volgens woordvoerder Lucas Stassen van het Calvijn College zijn sommige examens ‘te soepel’ beoordeeld. Volgens hem zou dit te maken kunnen hebben met het ‘positief pedagogisch klimaat’ op de school. De negen leerlingen die geen toetsen hoeven in te halen, moeten hierdoor nog wel een paar dagen wachten op de uitslag.

De leerlingen hadden vorige week woensdag al moeten weten of ze geslaagd waren. In eerste instantie leek er het erop dat de leerlingen van het Calvijn College één opdracht voor Engels niet hadden gemaakt, maar inmiddels is duidelijk dat meerdere cijfers ontbreken. ‘Met bijna alle vakken zijn problemen’, aldus de woordvoerder.

Onbekende oorzaken

Naar de oorzaken moet nog nader onderzoek worden gedaan. De school heeft zich de afgelopen dagen met dertig tot vijftig man vooral ingespannen om uit te zoeken wat er precies ontbrak. ‘Hoe het komt, dat is nog de vraag’, aldus de woordvoerder van het Calvijn College. ‘Of het gaat om slordigheden van docenten of fouten in de administratie.’

Dinsdag zijn de leerlingen en hun ouders door de school op de hoogte gesteld en binnenkort horen zij wanneer ze de ontbrekende toetsen kunnen inhalen. De reacties van leerlingen verschillen. ‘De een is teleurgesteld, de ander is boos’, zegt de woordvoerder. ‘Maar ik heb wel respect voor de manier waarop ze reageren. Ze blijven rustig. Dat komt ook door de band die ze voelen met de school.’ De school zegt ernaar te streven de toetsen binnen een aantal weken af te ronden, en wil het liefst begin juli klaar zijn.

Ook de inspectie streeft ernaar alles zo snel mogelijk op te lossen. ‘We leven mee met al die leerlingen die een kloteweek hebben gehad’, aldus een woordvoerder van de inspectie.

Imagoschade

De problemen zijn een tegenvaller voor het imago van het Calvijn College. De vmbo-school in Amsterdam Nieuw-West met 590 leerlingen zou de afgelopen jaren zijn veranderd van probleemschool in modelschool. Toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan noemde het Calvijn College in het televisie-programma Zomergasten ‘misschien wel de beste school van Nederland’.

De affaire rond het Calvijn College komt een jaar na het debacle op het VMBO Maastricht, waar ruim 350 leerlingen vlak voor hun diploma-uitreiking te horen kregen dat ze tóch geen diploma zouden krijgen. De examenkandidaten bleken de schoolexamens van meerdere vakken niet volledig te hebben afgerond. Dat kwam aan het licht nadat een anonieme klokkenluider de Onderwijsinspectie had getipt.

Het examendebacle was aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van schoolexamens. Een onafhankelijke commissie concludeerde in december dat scholen te weinig grip hebben op de examens. De kennis van docenten en examensecretarissen over de examinering schiet tekort. Als er fouten worden gemaakt, is de kans volgens de commissie klein dat iemand ze opmerkt en tijdig corrigeert.