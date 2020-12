Merendeel Europese landen begint in januari te vaccineren

Vrijwel alle landen kiezen voor een vergelijkbare strategie. Beeld AP

Frankrijk zal in januari 1 miljoen mensen vaccineren, aldus premier Castex. De meeste Fransen zullen pas tussen april en juni aan de beurt komen, zo wordt verwacht. Volgens Castex neemt het aantal besmettingen af. De strenge maatregelen om het virus in te dammen, lopen over twee weken af. Daarna zouden ze versoepeld kunnen worden, mits de bevolking gedisciplineerd en waakzaam blijft, aldus Castex.

Vaccinatiecentra

Portugal zal in januari bijna een miljoen inwoners vaccineren. Duitsland wil volgende maand kwetsbare burgers en zorgverleners vaccineren. Daartoe worden speciale vaccinatiecentra opgezet die nog voor de feestdagen klaar moeten zijn.

Ook Italië begint in januari, maar het gros van de Italianen zal pas tussen de lente en de zomer van 2021 een inenting krijgen, verwacht minister van Gezondheid Speranza. In Italië werd donderdag een recordaantal coronadoden op één dag gemeld, 993. Zelfs op de piek van de eerste coronagolf eerder dit jaar werd dat aantal niet bereikt. Toen werden op 27 maart 919 doden geteld.

Spanje verwacht in de eerste helft van volgend jaar een ‘zeer substantieel deel’ van de bevolking te vaccineren, aldus premier Sánchez. Finland begint ook in januari en zal eerst het zorgpersoneel vaccineren, nog voor de kwetsbaarste burgers.

Voorrang voor frontlinie

België wil op 5 januari beginnen met bewoners en personeel van instellingen voor ouderen. Daarna volgen instellingen voor gehandicapten, ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners in de ‘frontlinie’. Die vaccinatie zal waarschijnlijk tot diep in februari duren. Vervolgens komen alle ouderen aan de beurt, alsmede mensen van middelbare leeftijd met overgewicht, hartklachten of andere aandoeningen en mensen met een cruciaal beroep. Dirk Ramaekers, coördinator van de Belgische vaccinatiecampagne, verwacht dat de meerderheid van de Belgen niet voor de zomer zal zijn ingeënt. De eerste inentingen worden gedaan in instellingen, daarna in de bestaande coronatestcentra. Als de gewone Belg aan de beurt is, worden de huisartsen waarschijnlijk ingeschakeld.

Turkije wil deze maand nog beginnen met inenten met het experimentele Chinese CoronaVac, hoewel het onderzoek naar het vaccin nog niet is afgerond. Daarmee zou Turkije een van de eerste landen ter wereld zijn die daadwerkelijk begint met inenten. In Turkije werden donderdag ruim 31 duizend nieuwe besmettingen geconstateerd, een record.