Merel van Vroonhoven doet examen: ‘De vragen zetten niet aan tot nadenken’

‘De examenmaker had ook kunnen vragen naar vaccineren of fake-news naast inkomensongelijkheid en de woningmarkt. Dit zijn onderwerpen die later nuttig kunnen zijn, maar misschien ligt dat politiek te gevoelig.’ Merel van Vroonhoven (53), voormalig voorzitter van het Bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), nu pabo-student en Volkskrant-columnist, heeft samen met haar zoon het examen wiskunde A op vwo-niveau gemaakt. Dit heeft tot hevige discussies geleid tussen de twee over de politiek en de vraag of examenleerlingen ook iets van het examen moeten opsteken.

‘Ik vind dat de examenleerlingen iets moeten opsteken van het examen. Op deze manier kunnen we ze iets bij brengen over de woningmarkt en inkomensongelijkheid.’ Haar zoon vond dit idee maar niks, leerlingen leren dit al tijdens de lessen. Het examen gaat alleen om goed of fout. Van Vroonhoven vindt het erg leuk dat het examen vragen bevat waarbij jongeren zich iets voor kunnen stellen. ‘Bij de vraag over de e-sport wist hij direct over welk spel het ging.’

Wat Van Vroonhoven vooral mist in het examen is de individuele toepasbaarheid van de vragen. Volgens haar wordt er te weinig ingezoomd op de toekomst van de examenleerlingen en blijven de vragen hangen in politieke beleidskeuzen. ‘De vragen zetten niet aan tot nadenken en zijn weinig toepasbaar in de ‘gewone’ wereld. Zo zoomt de vraag over huurprijzen in op New York en niet op de huurwoningen die de leerlingen later kunnen gaan huren.’

Van Vroonhoven vond het een gemakkelijk examen, al las ze een van de tabellen bij de vraag over inkomensongelijkheid aanvankelijk verkeerd. Dit komt volgens haar ook doordat het examen veel inleidende teksten bevat die je scherp moet doorlezen.

Veel klachten over eindexamen Nederlands Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft op de eerste examendag de jaarlijkse klachtenlijn weer geopend. Veel leerlingen beklaagden zich verder over de multiplechoice vragen van het examen Nederlands. De antwoorden zouden teveel op elkaar lijken en de inleidende tekst was te vaag geformuleerd. De opvallendste klachten kwamen ook binnen over het examen Nederlands. Leerlingen moesten tijdens het examen plaats nemen in een oververhit lokaal waar het dertig graden was en mochten geen water drinken ter verkoeling. Vorig jaar betrof de gekste klacht een pauw die langs het examenlokaal paradeerde en hierbij veel geluid maakte, leerlingen konden zich toen niet meer concentreren. Voor de examens bedrijfseconomie en wiskunde kwamen ook klachten binnen. De examens waren beide te langdradig, vonden scholieren, daardoor kwamen ze in de knel met de tijd. Er kwamen dit jaar ook klachten binnen van leerlingen die zich naar eigen zeggen minder goed hebben kunnen voorbereiden door de coronacrisis. Ze hebben minder stof van de lessen onthouden en vonden hun eerste examen hierdoor te moeilijk.