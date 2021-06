Mentale coach hangt uren aan de lijn met internationals Oranje

Wout Weghorst aan de bal voor Nederland, donderdag op het EK tegen Oostenrijk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is de nieuwe wereld van het voetbal. In 1998, tijdens het WK in Frankrijk, was KNVB-bondsarts Kessel boos omdat sommige spelers zich buiten zijn zicht lieten behandelen door een fysiotherapeut. Nog eerder, in 1990, baarden Ruud Gullit en Marco van Basten opzien met de komst van haptonoom Ted Troost naar het trainingskamp in Italië. Nu hebben spelers hele teams om zich heen verzameld, waarbij de mentale begeleiding cruciaal is. De druk is groot, de wereld kijkt toe. De speler die overmatige spanning of onzekerheid voelt, buikpijn heeft of slecht slaapt, schakelt een specialist in. Die heeft ook tijdens het toernooi veelvuldig contact met de speler, via de telefoon, op uren dat er geen groepsprogramma is.

Performancecoach Remco Visscher stuurt een foto van een ijsberg. Tien procent is boven water. Dat stelt het bewustzijn voor. De rest van de ijsberg is het onderbewustzijn. Het is zijn vak om juist dat onderbewustzijn te beïnvloeden, want daarin gebeurt onnoemelijk veel. ‘Innerlijke stress weghalen. Blokkades oplossen. Verbinding tussen de hersenhelften creëren. Die stress is ook meetbaar, in de spieren. Er zijn technieken om dat onderbewustzijn te trainen.’ Dat gaat verder dan wat een psycholoog of een mental coach doet. Hij doet ook oefeningen met handen en voeten, om verbinding te creëren.

Perceptie

Hij noemt Wout Weghorst, de eerste topvoetballer met wie hij werkte, als voorbeeld van zijn werkwijze. ‘Het was Wouts droom om Oranje te halen. Daartoe kun je zijn brein programmeren, met oefeningen. Het lichaam kan bereiken waarin de geest gelooft. Dat gaat een stuk verder dan beïnvloeding via het bewustzijn.’ Het is het visualiseren van een loopbaan, in stappen naar het allerhoogste, Oranje. ‘Vaak ontstaat stress doordat een sporter er niet van overtuigd is dat hij goed genoeg is. Die stress zit in onszelf. Het is eigen perceptie. Cristiano Ronaldo is de totale baas over zichzelf. Als ze hem toejuichen is hij goed, als ze hem uitfluiten nog beter. Hij trekt zich nergens iets van aan.’

Visscher had vrijdag, na het bereiken van de achtste finales door Oranje, na de zege met 2-0 op Oostenrijk, al weer uitgebreid contact met De Vrij, De Ligt en Weghorst. ‘Als ik naar de wedstrijd kijk op televisie, zie ik aan hun koppies hoe ze zich voelen. De Ligt en De Vrij speelden uitstekend, in het centrum achterin.’ Weghorst werd gewisseld. Hij was matig, toch? ‘Ach, een paar keer kreeg hij de bal niet. En hij gaf bijna twee assists. Eerst schoot Depay over, later zag De Vrij bij een hoekschop een kopbal gestopt, op aangeven van Wout.’