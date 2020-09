Mentaal was Messi al vertrokken, maar ‘vanwege zijn familie’ blijft hij toch bij Barcelona

Lionel Messi blijft nog minstens een jaar te bewonderen in Camp Nou. Beeld AFP

In een exclusief gesprek met Goal.com verklaarde de 33-jarige Messi dat hij ook vanwege zijn familie bij Barcelona blijft. ‘Toen ik mijn vrouw en kinderen vertelde dat ik wilde vertrekken, was het een drama. De hele familie begon te huilen. Mijn kinderen wilden niet weg uit Barcelona, ze wilden niet naar een andere school.’

Messi wilde ook geen vertrek afdwingen via ruzie en een eventuele rechtszaak. Hij acht het onmogelijk dat een club 700 miljoen transfersom voor hem betaalt, een bedrag dat stond in een clausule van zijn nog één jaar lopende contract. ‘Ik voetbal dus verder bij de club, omdat de voorzitter heeft gezegd dat de enige manier om een vertrek te bewerkstelligen het betalen van die 700 miljoen is. Dat is een onmogelijk bedrag. Barcelona is de club van mijn leven. Ik heb mijn leven hier vormgegeven. Barcelona heeft mij alles gegeven en ik heb Barcelona alles gegeven.’

Onderhoud met zoon

Messi sprak over een gevoelig onderhoud met zijn oudste zoon Thiago. ‘Hij had iets gehoord op televisie en nog iets opgevangen. Hij huilde en zei ‘laten we niet gaan’. Toch was er niets mis met mijn vertrekwens, want ik wilde op zoek naar nieuwe uitdagingen. Mijn vrouw, met al haar zielenpijn, steunde me in die ambitie.’

De nieuwe trainer Ronald Koeman kan zijn elftal dus alsnog bouwen met Messi als pijler, al zal de selectie een ander gezicht krijgen, mogelijk met minimaal twee Nederlanders. Frenkie de Jong voetbalt al een seizoen bij Barcelona, Georginio Wijnaldum tekent vermoedelijk binnenkort een contract. Ook de naam van Memphis Depay valt geregeld.

Onvrede

In Messi's contract stond een clausule dat hij de club vóór 10 juni zonder transfersom mocht verlaten. Alleen: door de coronacrisis liep het seizoen uit, met teleurstellend vervolg voor Barcelona. De club verspeelde de titel aan Real Madrid en werd in de halve finales van de Champions League vernederd door de latere winnaar Bayern München: 8-2. De Argentijn was daarvoor al ontevreden, ook over het transferbeleid van technisch directeur Abidal en de gedragingen van voorzitter Bartomeu. Zijn gevoel verbeterde niet door het gesprek met Koeman, die zijn bevriende medespeler Luis Suárez te kennen gaf te moeten vertrekken.

Messi stuurde tien dagen geleden een aangetekende brief naar de club met zijn voorgenomen vertrek. Hij waande zich zeker van zijn gelijk, maar ook de leiding van de competitie (La Liga) achtte het bedrag van 700 miljoen rechtsgeldig. Zelfs Messi's vader Jorge kwam over uit Rosario, voor bemiddeling. Maar nu blijft hij dus alsnog. Hij beloofde alvast volop zijn best te doen in zijn laatste contractjaar.