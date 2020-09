Mensensmokkelaars van Londens truckdrama in Vietnam veroordeeld

Een van de veroordeelden in de rechtbank in Vietnam. Beeld AFP

De verdachten, met een leeftijd tussen de 24 en de 36 jaar, werden maandag schuldig bevonden aan het ‘organiseren van illegale immigratie’ en voor het rekruteren van migranten. De vier moeten tussen de 2,5 en 7,5 jaar de cel in.

Hoewel Vietnam economisch in de lift zit, leven veel inwoners nog in armoede. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zoeken per jaar 18 duizend Vietnamezen hun heil in Europa. Ze worden dikwijls gelokt door smokkelaars die hun hoge salarissen en goede werkomstandigheden voorspiegelen. In werkelijkheid worden de migranten vaak gedwongen jarenlang te werken in nagelstudio’s, autowasstraten of hennepkwekerijen om de schuld voor de overtocht af te lossen.

Wereldnieuws

Het drama met de koeltruck werd wereldnieuws, een reden waarom de Vietnamese autoriteiten veel werk maakten van de opsporing van de daders. Veel internationale media schreven destijds over een van de slachtoffers, de 26-jarige Pham Tra My, die vanuit de container haar laatste sms’jes naar haar familie stuurde: ‘Het spijt me zo, mama en papa. Mijn tocht naar het buitenland is geen succes. Ik hou van jullie.’ Volgens de aanklagers hadden de Vietnamezen die maandag terechtstonden onder meer deze vrouw op de route naar Europa gezet.