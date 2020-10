Mensenrechtenprijs gaat naar Belarussische oppositie – maar wie haalt hem op?

Een bijna dagelijks beeld in Minsk: demonstranten tegenover het leger. Beeld EPA

De prijs, waaraan 50 duizend euro is verbonden, gaat naar tien mensen, onder wie oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Zij werd als enige oppositiekandidaat toegelaten tot de presidentsverkiezingen, maar kreeg geen eerlijke kans door grootschalige stemfraude van Loekasjenko’s regime. Sindsdien leidt zij de roep van de bevolking om eerlijke verkiezingen en vrijlating van politieke gevangenen.

Haar echtgenoot, Sergej Tichanovski, zit sinds dit voorjaar opgesloten nadat hij zich kandidaat stelde en is ook een van de winnaars van de prijs. Hij is niet de enige winnaar die de uitreiking niet kan bijwonen. Oppositiepoliticus Maria Kolesnikova werd opgesloten nadat de autoriteiten er niet in slaagden om haar te deporteren: op de grens met Oekraïne scheurde Kolesnikova haar eigen paspoort aan flarden.

Telegram

De prijs gaat tevens naar de oprichter van het nieuwskanaal Nexta, Stsiapan Poetsila. Sinds het begin van de protesten verspreidt Nexta via berichtenapp Telegram onophoudelijk video’s en informatie over demonstraties, aanhoudingen en martelingen door het regime. Het kanaal heeft 2 miljoen volgers (er wonen 9,5 miljoen mensen in Belarus) en is een van de belangrijkste informatiebronnen voor de demonstranten. Loekasjenko’s regime probeert Nexta te sluiten: dinsdag bestempelde een rechtbank het kanaal en Nexta’s logo als ‘extremistisch’.

Een van de ontvangers van de prijs riep vorige maand in de Volkskrant om Europese solidariteit met de bevolking van Belarus. De prijs – vernoemd naar Sovjetdissident Andrej Sacharov – wordt op 16 december door het Europese Parlement uitgereikt in Straatsburg. Vorig jaar ging de prijs naar de Oeigoerse activist Ilham Tohti.