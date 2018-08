Mensenrechtenorganisaties verbijsterd om uitzetting gezin naar Afghanistan die tegen beleidswijziging in druist

Een begrafenis voor de slachtoffers van een zelfmoordaanslag met als doel het verwoesten van een Sjiitische moskee in Gardez, Afghanistan op 4 augustus 2018. Foto EPA

‘Asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen,’ schreef staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer. De beleidswijziging volgde op het nieuwe ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin onder andere te lezen valt dat de onveiligheid in Afghanistan is toegenomen door ‘intensivering’ van het conflict.

Burgerslachtoffers

Ook wordt melding gemaakt van een toenemend aantal burgerslachtoffers en het feit dat de overheid niet zit te wachten op teruggekeerde vluchtelingen omdat zij een financiële last zijn, en mannen die een gevaar voor de veiligheid vormen omdat zij bij gebrek aan inkomsten gerekruteerd kunnen worden voor drugshandel en de gewapende strijd van Taliban en IS.

In Afghanistan leveren leger en politie strijd met de Taliban en IS om de controle over steden en platteland. Sinds vorig jaar neemt het aantal gewelddadige aanslagen door de Taliban en IS toe, ook op burgerdoelen zoals ziekenhuizen, scholen, moskeeën en bedrijven.

De meeste uitgezette of uit Pakistan en Iran vaak onvrijwillig terugkerende vluchtelingen komen terecht in ontheemdenkampen, waar volgens het ambtsbericht een tekort is aan basisbehoeften als water, voedsel, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Na Syrië is Afghanistan volgens de Global Peace Index uit 2018 het meest gewelddadige land ter wereld.

Opheldering

Die toezegging dat gezinnen met minderjarige kinderen bescherming krijgen, blijkt met de uitzetting van zaterdag een ‘papieren werkelijkheid’, stellen de twaalf organisaties, waaronder Amnesty International, VluchtelingenWerk Nederland, Oxfam Novib en Defence for Children. Ze dringen er bij de Tweede Kamer op aan opheldering te vragen aan staatssecretaris Harbers.

Een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland weet niet waar het gezin, dat sinds een jaar in Nederland verbleef, na aankomst in Kabul naartoe gaat. ‘Dit gezin is teruggestuurd naar een levensgevaarlijke situatie. Afghanistan is een land in oorlog.’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat elke asielaanvraag op individuele gronden wordt beoordeeld. Alleen als er kans is op vervolging of marteling zal niet worden gezegd dat het gezin zich elders in Afghanistan moet vestigen en zal een verblijfsvergunning worden verleend. De uitzetting is volgens het ministerie ‘in lijn met deze gekozen beleidslijn’.