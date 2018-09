Mensenrechtenchef van de VN: geweten van de mensheid of roepende in de woestijn?

Wat doet de mensenrechtenchef van de VN?

De functie van Hoge Commissaris voor de Mensenrechten werd in 1993 in het leven geroepen om de mensenrechten binnen de VN een sterker mandaat te geven. Hij of zij wordt voor vier jaar benoemd door de secretaris-generaal. De Algemene Vergadering van de VN keurt de benoeming goed, maar in de praktijk moeten vooral de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad niet tegen zijn. De Hoge Commissaris bestiert in Genève een kantoor (het OHCHR) met zo’n duizend werknemers. Het bureau controleert of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door lidstaten wordt nageleefd.

Ook ondersteunt de OHCHR het werk van speciale rapporteurs en onafhankelijke experts. Daarnaast fungeert het OHCHR als het secretariaat van de Mensenrechtenraad, een VN-orgaan bestaande uit 47 lidstaten in wisselende samenstelling dat de mensenrechten moet bevorderen. De Raad geldt als zeer omstreden omdat ook notoire mensenrechtenschenders er zitting in kunnen nemen. De Raad geldt als gepolitiseerd, in tegenstelling tot de functie van Hoge Commissaris, die onafhankelijk is.

Het OHCHR moet het doen met 170 miljoen euro regulier budget dit jaar, 3,7 procent van het totale VN-budget. Daarnaast ontvangt het kantoor 120 miljoen euro van vrijwillige donaties door lidstaten. De bedragen lopen sterk uiteen. Nederland is goed voor 8 miljoen euro dit jaar en is daarmee de op drie na grootste donateur. De VS doneren nog geen miljoen. Pakistan geeft slechts tienduizend euro.