Mensenmassa’s demonstreren tegen machtsgreep in Soedan, soldaten openen het vuur op de betogers

Aan het begin van de avond meldde een Soedanees comité van artsen dat ten minste drie betogers in de stad Omdurman, aan de overzijde van de Nijl bij Khartoem, waren doodgeschoten door soldaten. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen.

Soedanese burgers eisen massaal een einde aan de grip van het leger op de politiek. Afgelopen maandag eiste het leger in Soedan alle macht op door kabinetsleden op te pakken, premier Abdalla Hamdok onder huisarrest te plaatsen en de noodtoestand uit te roepen. Het leger maakte daarmee op grove wijze een einde aan de bestuurlijke samenwerking tussen burgers en militairen die van kracht was sinds 2019, toen de autocratische president Omar al-Bashir na 30 jaar heerschappij ten val werd gebracht.

Voor zaterdag hadden burgers een ‘miljoenenmars’ tegen de militairen aangekondigd, en videobeelden uit Khartoem en andere steden laten zien dat er, ondanks het levensgrote gevaar dat er van het leger uitgaat, massaal gehoor is gegeven aan de oproep tot protest. In Khartoem probeerden grote groepen mensen op te trekken naar het stadcentrum, ondanks blokkades van bruggen over de Nijl. De betogers scandeerden leuzen tegen legerleider Abdel Fattah al-Burhan, die afgelopen maandag de machtsgreep van het leger afkondigde, en voor premier Abdalla Hamdok.

Ziekenhuis

Bij het begin van de avond (in Soedan is het even laat als in Nederland) begonnen, ondanks de pogingen van de militaire machthebbers om het internet plat te leggen, berichten naar buiten te komen over soldaten die in meerdere steden het vuur openden op de betogers. In Khartoem zouden soldaten zelfs de toegang tot een ziekenhuis hebben geblokkeerd om te voorkomen dat gewonde betogers medische noodhulp krijgen.

Een belangrijke vraag lijkt te zijn of de bevolking op straat sit-ins wil gaan houden, die de kans op geweld door het leger waarschijnlijk zouden vergroten. Sit-ins waren in 2019 een belangrijk instrument bij de historische roep om democratie en economische vooruitgang. Met hun massale, moedige protestacties brachten de betogers destijds het uiterst repressieve bewind van president Bashir aan het wankelen.

Het laatste zetje tegen Bashir werd gegeven door de militairen die weliswaar jarenlang met hem hadden opgetreden tegen het volk, maar die onder druk van de Arabische Lente-achtige opstand plotseling van hem af wilden. Burgers vervolgden daarop hun sit-ins, om de militairen ertoe te bewegen de macht aan het volk te geven. De sit-ins eindigden in juni 2019 toen paramilitaire eenheden meer dan honderd betogers in Khartoem doodschoten en sommige lichamen in de Nijl dumpten.

Wel kreeg de bevolking, middels burgerpolitici, een plek in een nieuwe overgangsregering, zij aan zij met de militairen. Op termijn moest de transitie zelfs uitmonden in een louter door burgers bestuurd land. Dat de militairen nu proberen om de invloed van het volk op de politiek uit te bannen, wekt woede. De Soedanese bevolking wil uit alle macht de verworvenheden van de ‘revolutie’ van 2019 beschermen, en voorkomen dat Soedan terugkeert richting dictatuur. Voor de komende dagen zijn er meer protestacties aangekondigd.