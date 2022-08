‘Mensen zijn tot grote dingen in staat’, wist universiteitsbaas Caroline Pauwels zeker

Beeld Tim Dirven/IDphotoagency

‘De vergankelijkheid van dingen en mensen, ik vind dat een goede gedachte’, zei voormalig rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en hoogleraar communicatiewetenschappen Caroline Pauwels in 2020 op de Vlaamse televisie, met het gewicht van haar eigen kankerdiagnose op haar schouders. ‘De eindigheid is een reden om van het leven te houden.’

Het tekent Pauwels, die in staat was om in alles het positieve te zien. Anders dan de meeste van haar collega’s mengde Pauwels zich volop in het publieke debat. Ondanks, of eigenlijk dankzij haar ziekte was Pauwels zelfs in de laatste jaren van haar leven een bekende stem in de Vlaamse media, op televisie, radio en in haar columns in de krant De Tijd.

Pauwels baseerde haar levensfilosofie op het ‘possibilisme’ van de Zweedse statisticus Hans Rosling. Die gedachtengang houdt het midden tussen optimisme en pessimisme, en is gericht op het daadwerkelijk aanpakken van uitdagingen en tegenslagen. ‘Dat de wereld niet per se beter zal worden, maar dat we hem wel beter kunnen maken’, zo omschreef Pauwels haar levensfilosofie zelf.

Haar academische carrière begon met een studie filosofie in Antwerpen. Na een switch promoveerde ze in 1995 aan de VUB in de communicatiewetenschappen, waarin ze drie jaar later hoogleraar werd. Volgens haar voorganger, Paul de Knop, was haar expertise als communicator een essentieel ingrediënt van haar aanstelling.

Trots en eigenwaarde

Als rector zette ze de VUB nationaal en internationaal op de kaart: ‘Caroline is erin geslaagd de VUB een gezicht te geven’, zei Patrick Stouthuysen, adviseur academisch beleid aan de VUB, tegen De Standaard. ‘De VUB had lang een calimerocomplex. We waren altijd het kleine broertje (ten opzichte van de grotere Vlaamse universiteiten, red.). Onderbedeeld. Zij heeft hier trots en eigenwaarde binnengebracht.’ Ze kon met 90 procent van de stemmen aan haar tweede mandaat beginnen, en kreeg het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap ‘voor haar engagement en vechtlust, zowel in haar publieke als privéleven.’

De mogelijkheid om de wereld te kunnen veranderen, was voor Pauwels een roeping. ‘Wij mensen zijn, zoals gebleken (uit de coronacrisis, red.), socialer en veerkrachtiger dan we denken. Mensen zijn tot de grootste dingen in staat, als het erop aankomt’, zei ze in de openingsrede van het academisch jaar 2021-2022.

Toch sprak Pauwels zich ook nadrukkelijk uit over de grenzen van innovatie: ‘Niet alles wat technologisch mogelijk is, is sociaal wenselijk, economisch haalbaar, juridisch toelaatbaar en ethisch verantwoord.’ Ook al koesterde ze de wetenschap, ze pleitte fel voor debat tussen wetenschap en maatschappij. ‘Je mag je niet enkel laten leiden door nieuwsgierigheid.’ Als voorbeeld noemde ze de ontwikkeling van slimme algoritmes: een interessante puzzel voor de wetenschappers, maar instrumenten voor commercieel gewin voor grote bedrijven.

Baantjes zwemmen

Naast het possibilisme werd Pauwels ook gedreven door verwondering: ‘Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven. Doen alsof niets een wonder is, of doen alsof alles een wonder is, zo zei Einstein. Net zoals Einstein opteer ik resoluut voor het tweede, als mens, als wetenschapper’, schreef ze in 2019 in haar boek Ode aan de verwondering.

Het eerste bericht wat ze daarom bespreekt in het uitgebreide VRT-interview De Inzichten van Caroline Pauwels luidt dan ook ‘Het bijzondere zit in het alledaagse’. De eerste ademhaling in de buitenlucht, een vader of moeder die ‘s ochtends het ontbijt klaarzet voor de kinderen, het zwemmen van een paar baantjes, zoals Pauwels zelf elke ochtend deed. Steevast belde ze haar moeder, die dan vroeg of ze was gaan zwemmen. ‘Ja, zeker’, beantwoordde ze steeds. ‘Ik zou het niet kunnen’, zei haar moeder dan, waarna de dag kon beginnen.

Pauwels’ grenzeloos positivistische kijk op het leven leek, tenminste voor de buitenwereld, totaal onwrikbaar. Als gastcurator van de Schönfeld Gallery in het zuiden van Brussel stelde ze een zomertentoonstelling samen, met de titel ‘Summertime, and the living is easy’, die nog geen week voor Pauwels’ dood sloot. Het was een verzameling zomerse kunstwerken die de op alledaagse verwondering gebaseerde levensfilosofie van Pauwels weerspiegelde: een paar nette schoenen op zand, uitgedaan voor een onverwachte duik in de zee; een fles rose in de zon; een jong koppel in een innige omhelzing, slapend op een picknickkleed.

In haar laatste boek, Ronduit. Aantekeningen van een possibilist, schrijft Pauwels over haar werk: ‘Ik loop rond in Wonderland. Elke dag opnieuw een wetenschappelijk avontuur, omdat ik nu ook met disciplines in aanraking kom waar ik vroeger heel ver vanaf stond. Kunst beleef je op dezelfde manier: diep luisteren en diep kijken.’

Haar levenslust stond in haar strijd tegen maag- en slokdarmkanker aan de frontlinie: ‘Ik ga ervan uit dat ik kan genezen’ zei ze in 2021. Toen de ziekte haar in februari van dit jaar dwong te stoppen als rector van de VUB stelde ze zich later alsnog kandidaat voor de positie, ‘uit diezelfde gretigheid voor het leven. Ik wil leven, zo lang en zo vrolijk mogelijk.’