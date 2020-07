‘Mensen zijn bang: liggen er straks betonblokken rond Antwerpen?’

De laatste dagen waren 'dramatisch' slecht, qua bezoekersaantallen aan de stad Antwerpen. Ondernemers zijn gefrustreerd over de oproep om niet naar de stad te komen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hoe trof je Antwerpen aan?

‘In de binnenstad, op de markt, de plaatsen waar je als toerist komt, was het echt heel erg rustig. Ik ben ook in de wijk Het Zuid geweest. Daar hebben ze mazzel dat er nog buurtbewoners zijn die op het terras een biertje komen drinken.’

Hoe reageerden de Antwerpenaren op de maatregelen?

‘Bij horeca en winkeliers is veel frustratie. Aan de ene kant begrijpen mensen wel dat er iets moest gebeuren. Aan de andere kant denken ze: hoe moet het verder met ons leven en onze zaak? Het is een strijd tussen het publieke belang en het eigenbelang. Zelf hebben ze ook geen alternatieven.’

‘Er is ook wel onvrede. Vooral over de uitspraken van de gouverneur van de provincie Antwerpen en de viroloog Marc van Ranst, die allebei hebben gezegd: kom niet naar Antwerpen voor je eigen veiligheid. Mensen zeggen: goedendag, dan kunnen we hier de zaak wel opdoeken. We houden ons aan alle regels, we wassen onze handen, we houden afstand, we dragen mondkapjes en toch wordt mensen opgeroepen om weg te blijven. Eind vorige week kwamen er al minder mensen naar Antwerpen, het weekend was slecht, maandag en dinsdag waren dramatisch. De toeristen zijn vooruitlopend op de maatregelen weggebleven.’

‘Restaurants vragen zich af wat ze moeten doen. Moeten ze hun inkoop aanpassen, hun kaart minder uitgebreid maken? Ik was bij het Elfde Gebod, een vrij bekend toeristenrestaurant. Daar werd gezegd: zo lang we quitte spelen gaan we door. We zetten minder personeel in, dat kan ook als je minder klanten hebt.

‘Waar horeca en winkeliers ook gefrustreerd over zijn: Tijdens de lockdown waren er ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Die zijn er nu niet, omdat zaken gewoon open mogen blijven. Maar ondertussen komt er geen kip naar de winkel of het restaurant.’

Was er ook boosheid?

‘Nee, dat viel enorm mee. Er zijn niet veel mensen die zeggen: het is maar een griepje. Zoiets als Viruswaanzin, dat zie je in België veel minder. Er wordt wel gezegd: als een Nederlander het ergens niet mee eens is, zet hij een grote mond op. Een Belg knikt vriendelijk en kijkt dan hoe hij op eigen houtje via de achterdeur iets voor zichzelf kan regelen.’

‘Er is wel frustratie over de onduidelijkheid van de regels. Zo mag je alleen omgaan met mensen uit je eigen ‘sociale bubbel’. Die is bij de laatste maatregelen verkleind van 15 naar 5. Maar wat mag je met die mensen doen? Mag je ze aanraken of knuffelen? Of mag je ze alleen in je tuin uitnodigen? En je mag wel weer met tien mensen naar het restaurant.’

Zijn de Antwerpenaren bang voor een tweede lockdown?

‘Burgers zijn er zeker bang voor. Ze moeten er niet aan denken. Iemand zei: de vorige keer ging de grens met Nederland plotseling met betonblokken dicht. Dat hadden we nooit gedacht. Misschien komen er nu betonblokken rond Antwerpen. Hij zei het een beetje gekscherend, maar toch.’

Hoe reageren Antwerpenaren op de avondklok?

‘Ze vinden het iets militaristisch hebben. Iets wat in oorlogen wordt afgekondigd als er geschoten wordt. Een spertijd. De logica achter de maatregel wordt niet goed begrepen. De avondklok is ingesteld om te voorkomen dat er feestjes gevierd worden, omdat de coronaregels worden losgelaten na een flink aantal biertjes. Maar die feestjes zijn toch al verboden. Mensen zeggen: pak dan die feestjes aan. Door de avondklok mag ik om 12 uur mijn hond niet meer uitlaten, terwijl je daar echt geen corona van krijgt.’