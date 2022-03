‘Mensen raken hier gewend aan het luchtalarm en voelen zich gesteund door de toespraken van Zelenski’

Deelnemers leren tijdens een training in Lviv hoe je een molotovcocktail gooit zonder dat de vlam uitgaat. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

Je bevindt je nu enkele dagen in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne. Hoe is het daar?

‘De mensen zijn gewend geraakt aan het luchtalarm. Dat gaat een paar keer per dag af, maar tot nu toe is er nog geen daadwerkelijke aanval geweest, dus rent niet iedereen meer naar de schuilkelders.

‘Zeker in de eerste dagen putten veel mensen vertrouwen uit het feit dat er nog geen grote steden waren gevallen. Dat gaf hen de hoop dat een van de grootste legers ter wereld kon worden verslagen door Oekraïne. Die hoop is er nog steeds, maar mensen begrijpen dat het moeilijk gaat worden. Vandaag is Cherson gevallen, de eerste grote stad. Odessa krijgt het moeilijk en de bombardementen op Charkiv maken mensen verdrietig. Maar ik zie nog steeds veel strijdvaardigheid in Lviv. Mensen voelen zich gesteund door de toespraken van Zelenski, vanuit zijn bunker en in de straten van Kyiv.

‘Ze rekenen er niet op dat Lviv vandaag gebombardeerd zal worden, maar vinden het wel waarschijnlijk dat de oorlog ook hier naartoe komt. Iedereen is bezig met de voorbereidingen.’

Hoe bereiden ze zich voor?

‘Er worden checkpoints opgezet, met barricades met betonplaten. Overal in de stad zie je mensen zand in zakken scheppen. Velen zijn ook bezig met het maken van molotovcocktails. De bierfabriek maakt geen bier meer, maar molotovcocktails. En ik zag net nog een lange rij voor de wapenwinkel.

‘Nog altijd melden zich nieuwe mannen aan bij de territoriale verdedigingstroepen, waar je ook bij kunt als je niet in het leger zit. Als de Russen dan inderdaad Lviv aanvallen krijgen ze een telefoontje en een wapen. In Kyiv kreeg iedereen gelijk een kalasjnikov, het is onduidelijk of dat hier ook zal gelden.’

Krijgen deze verdedigingstroepen nog militaire training?

‘Daar is geen tijd meer voor. Ik ben wel op een training gestuit voor mensen die willen leren hoe je met een molotovcocktail gooit. Dat is niet zo eenvoudig, je moet weten hoe je die gooit zonder dat de vlam uitgaat. Er worden ook niet-militaire trainingen georganiseerd, zoals EHBO-cursussen. Gisteren zag ik dat zo’n training werd gegeven in een bioscoop.

‘Niet iedereen wil de trekker overhalen. Veel mensen zijn pacifistisch, maar willen zich ook nuttig maken. Zij kijken bijvoorbeeld of ze het leger kunnen ondersteunen door voedsel te verzamelen; er rijdt hier net een auto vol aardappelen in de achterbak voorbij, die gaat denk ik naar het front. Ik werk nu met een Oekraïense man die voor mij vertaalt, van Oekraïens naar Engels. Die heel blij is dat hij op die manier iets kan bijdragen.’

Je spreekt zelf Russisch, een veelgesproken taal in Oekraïne. Kun je daar nu niet meer mee aankomen?

‘Mensen doen sterk hun best om Oekraïens te spreken, ook mensen die eigenlijk zijn opgegroeid met Russisch als eerste taal. Russisch was al minder populair geworden door de annexatie van de Krim en de oorlog in het oosten uitbrak, maar nu wil bijna niemand de taal van de vijand spreken. Als ik hier Russisch zou spreken, of zou laten vertalen naar Russisch, zou dat het wantrouwen jegens mij kunnen voeden. Dus ik begin alleen nog gesprekken in het Engels.’

Wordt het dagelijkse leven in Lviv verder nog gehinderd door de oorlog?

‘Geldautomaten geven nauwelijks meer cash en in het hele land geldt een alcoholverbod. Veel winkels zijn dicht, scholen zijn dicht. Weinig mensen gaan naar hun werk. Internet werkt nog wel en is belangrijk voor de communicatie tussen de vele vrijwilligers.’

Morgen hoop je te vertrekken uit Lviv en richting het oosten te gaan. Wat wil je daar doen en hoe ga je dat aanpakken?

‘Ik ben van plan naar Zjytomyr te gaan, ongeveer 100 kilometer ten westen van Kyiv. Gisteren zijn daar bombardementen gemeld. Ik wil onder meer de plek van die bombardementen bekijken, zien hoe de verdediging van de stad ervoor staat en of mensen blijven of vertrekken.

‘Ten oosten van Lviv zijn er grote tekorten gemeld bij benzinestations, dat maakt reizen lastig. Ik ben van plan morgen met iemand mee te rijden naar het stadje Ternopil. Daar woont een man die ons naar Zjytomyr wil rijden. Hij heeft het gevoel dat hij op die manier kan bijdragen, omdat hij het belangrijk vindt dat de rest van de wereld weet wat er in Oekraïne gebeurt. Zonder mensen als hij kunnen wij journalisten ons werk niet doen.’