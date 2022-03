‘Mensen onderschatten hoe diep dat gas in de haarvaten van onze samenleving zit’

Lot van Hooijdonk, wethouder voor GroenLinks in Utrecht, probeert al vier jaar Overvecht-Noord aardgasvrij te maken. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Het is nu duidelijker dan ooit: we moeten echt van het aardgas af’, zegt Lot van Hooijdonk. ‘De aardbevingen in Groningen en klimaatverandering waren daarvoor al goede argumenten. Daar is nu het urgente geopolitieke element van de afkeer van Russisch gas bijgekomen.’

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, weet ze zelf. Als GroenLinks-wethouder in Utrecht voor Energie probeert Van Hooijdonk al vier jaar Overvecht-Noord aardgasvrij te maken. Maar er is nog geen woning van het gas af.

Van Hooijdonk spreekt namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Rijk over verduurzaming. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vóór 2030 bewoners van 1,5 miljoen woningen niet langer gas gebruiken voor douchen, verwarming en koken. En dat dit in 2050 voor alle woningen geldt.

Voor die enorme omslag doen gemeenten ervaring op in vijftig ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’. De praktijk blijkt weerbarstig. Veel bewoners voelen zich overvallen door de veranderingen die van hen worden gevraagd. Technieken, zoals een betaalbare warmtepomp, zijn nog in ontwikkeling. En er is nog geen antwoord op de belangrijkste vraag: wie draait er op voor de kosten?

Nu zeggen mensen opeens: de turbo erop, gewoon van het gas af. Verbaast het u dat daar zo gemakkelijk over wordt gesproken?

‘Ik heb nooit gedacht dat het makkelijk zou gaan. Het is een enorme logistieke opgave om voor 8 miljoen adressen in Nederland de hele energie-infrastructuur aan te passen. Eerst was iedereen aangesloten op gas. Nu gaan we naar een systeem met verschillende warmteoplossingen voor verschillende plekken – van warmtenetten in steden tot vaker warmtepompen in landelijke gebied. Dan stuit je steeds op nieuwe barrières. Tegelijkertijd denk ik dat we meters kunnen maken.’

Is er vanwege de situatie in Oekraïne een nieuw momentum?

‘We merkten in Utrecht al dat er veel belangstelling was voor wat wij organiseerden rond van het gas af gaan. Misschien was dat een effect van corona; mensen gingen niet op vakantie en konden investeren in hun huis. Ook zag je aan demonstraties dat het klimaatbewustzijn toenam. Vervolgens steeg de gasprijs. Toen kregen we meteen meer aanvragen voor energieboxen, een gratis doos met energiebesparende producten zoals tochtstrips en radiatorfolie. Nu wordt duidelijk dat energiebesparing loont. Ook van de oorlog gaan we effect zien.’

Gemeenten stellen drie voorwaarden aan het Rijk om te helpen met Nederland van het gas afkoppelen. Bewoners moeten geen hogere woonlasten krijgen, gemeenten moeten gecompenseerd worden voor de uitvoering en de rijksoverheid moet wet- en regelgeving maken (over bijvoorbeeld bevoegdheden). ‘En daar is van lieverlee een vierde voorwaarde bijgekomen: rijksoverheid, sta ons bij.’

Op de voorgrond de Bogotadreef in de wijk Overvecht-Noord, met een blok huizen dat al voorzien is van zonnepanelen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Wat bedoelt u daarmee?

‘In de Tweede Kamer klonken vaak wisselende geluiden over onze gebiedsgerichte aanpak. Bijvoorbeeld dat energie besparen voldoende zou kunnen zijn. Dat is het dus niet, met de torenhoge klimaatambities van het kabinet.

‘Ik hoop dat de discussie over Russisch gas helpt om ook de Tweede Kamer te overtuigen dat het een goed idee is, wijk voor wijk van het aardgas af. Want nu hebben we last van verschillende signalen uit Den Haag, over de redding die zou liggen in kernenergie of waterstof. Al die suggesties komen rechtstreeks de zaaltjes in waar wethouders als ik mensen al best ingewikkelde verhalen vertellen in een poging hen te overtuigen om van het gas af te gaan. Dan moeten overheden samen optrekken en betrouwbaar zijn.

‘De waarheid is dat wij in Nederland getrouwd zijn met het gas. Het nieuwe kabinet zit er pas net. Toch willen gemeenten nu weten waar ze op kunnen rekenen.’

Huiseigenaren willen vooral weten: als ik van het gas af ga, schiet ik er dan niet bij in?

‘Dat is de grootste vraag. Het kabinet gaat nu een definitie opstellen van waar mensen op kunnen rekenen qua betaalbaarheid. Daar had veel eerder duidelijkheid over moeten zijn. Dit is alleen nog maar de definitiekwestie, niet hoe je het oplost. Want wie gaat het betalen als een bewoner geld tekortkomt voor de omslag?’

Zal daar sneller duidelijkheid over komen nu de kwestie zo urgent is?

‘Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik zie in Den Haag vooral veel kortetermijnpolitiek en ad-hocoplossingen. Terwijl een systeemaanpak nodig is: niet alleen beleid voor 2022, óók voor 2028 en 2036. Maar een langetermijnplan is zeker voor de Tweede Kamer moeilijk.’

Wat als in een flat twee bewoners niet van het gas af willen?

‘Je mag natuurlijk nooit tegen je zin in de kou komen te zitten. Maar voor de publieke zaak moet je soms besluiten nemen. Dat wordt nu bij wet geregeld. Uiteindelijk kun je niet voor twee mensen het gas blijven stromen.’

Veel mensen maken zich zorgen over de hoge energierekening. Maar de prijs van duurzame alternatieven is nu nog gekoppeld aan de gasprijs.

‘Over de noodzaak om dat te ontkoppelen is iedereen het eens. Maar het regelen is nog razend ingewikkeld. Ik denk dat mensen onderschatten hoe diep dat gas in de haarvaten van onze samenleving zit. Ervan afkomen is bijna afkicken. Het is geen druk op de knop, je bent echt een systeem aan het veranderen dat overal tentakels heeft.’