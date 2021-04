Mensen met schrijnende verhalen smeken om vaccins, maar krijgen die niet

De XL-vaccinatielocatie Breepark in Breda. Beeld ANP

‘Mensen smeken of ze gevaccineerd kunnen worden’, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen tegen de krant. ‘Vaak zijn het verhalen die door merg en been gaan. Bijvoorbeeld van mensen die niet lang meer te leven hebben, en de tijd die ze nog hebben graag nog een beetje in de buitenwereld willen komen. We begrijpen hun vraag, en die raakt ons. Maar wij bepalen niet de vaccinatiestrategie. Dat zijn heel lastige gesprekken.’

De GGD gaat volgens de woordvoerder niet op de verzoeken in omdat mensen uit sommige medische risicogroepen nog niet aan de beurt zijn. In Eindhoven werd door medewerkers wel een keer een uitzondering gemaakt voor een oude man met kanker, maar ook daar zijn de teugels inmiddels weer aangetrokken.

Mede naar aanleiding van dat voorval pleitte directeur van de GGD Brabant-Zuidoost Ellis Jeurissen er in het Eindhovens Dagblad voor om GGD’s ruimte te geven een klein deel van de vaccinaties zélf in te plannen. ‘Dan kunnen we wél iets doen voor schrijnende gevallen en voor mensen waar iets mis gaat.’ Tot op heden vond haar oproep geen gehoor.

De vaccins die dagelijks overblijven (spillage) gaan eerst naar medewerkers van de GGD in de teststraten of op de vaccinatielocatie. Als die allemaal zijn ingeënt komen mensen uit risicogroepen er wel voor in aanmerking. Maar wie precies, en hoe dat dan geregeld wordt, is nog onduidelijk.