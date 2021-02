Mensen met morbide obesitas of syndroom van Down krijgen ook binnenkort vaccin

Beeld Getty Images

‘Deze groepen worden zo snel mogelijk gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca, conform het advies van de Gezondheidsraad’, zegt de woordvoerder van minister Hugo de Jonge donderdag. ‘We hebben dit besloten na overleg met onder meer de huisartsenvereniging.’

Deze vrijdag wordt in Nederland de eerste prik gezet met het vaccin van AstraZeneca. De Gezondheidsraad adviseerde vorige week om de eerste levering van het vaccin van AstraZeneca in te zetten voor de 60- tot 64-jarigen en voor een aantal kwetsbare groepen, onder wie mensen met extreem overgewicht en het syndroom van Down.

Minister Hugo de Jonge maakte vorige week vrijdag bekend dat hij dit advies deels overneemt. Behalve de 60- tot 64-jarigen wil hij ook 500 duizend zorgmedewerkers nu laten inenten met dit vaccin. Op de vaccinatie met voorrang van de andere door de Gezondheidsraad geadviseerde groepen moest hij zich toen nog beraden. Maar na het weekend heeft hij besloten ook de mensen met morbide obesitas, het syndroom van Down en een aantal neurologische aandoeningen een plekje vooraan in de vaccinatierij te geven.

De mensen uit deze categorieën ontvangen binnenkort een oproep voor een prik van hun huisarts. Dit gaat per regio. De huisartsen in de zuidelijke provincies beginnen met het uitnodigen van deze groepen, die volgens de Gezondheidsraad meer risico lopen op ernstige complicaties als zij besmet raken met het coronavirus. Ook krijgen dan de eerste 64- en 63-jarigen een uitnodiging voor een AstraZeneca-inenting door hun huisarts.

Het voorrang geven van weer een nieuwe groep, naar schatting zo’n 200 duizend personen, betekent wel dat anderen langer zullen moeten wachten op hun vaccinatie. Zeker omdat van het vaccin van AstraZeneca dit eerste kwartaal veel minder doses worden geleverd dan afgesproken. Met de 1,5 miljoen doses die dit kwartaal Nederland moeten bereiken, worden volgens planning behalve 1,1 miljoen 60- tot 64-jarigen ook 500 duizend zorgmedewerkers ingeënt. In de praktijk zal het betekenen dat de 60- tot 63-jarigen langer zullen moeten wachten op een prik, nu weer een nieuwe groep is toegevoegd. Maar hoeveel langer is volgens de ministeriewoordvoerder niet duidelijk.