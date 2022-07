Mensen met een beperking kunnen straks hun vangnet houden als ze van baan veranderen

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, staat de pers te woord op het Binnenhof. Beeld Bart Maat / ANP

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil dit per 1 juli volgend jaar mogelijk maken. Tot die tijd kunnen burgers en betrokken organisaties inspraak leveren op haar voorstel, waarna het naar de Tweede Kamer gaat. ‘Het doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen werken op het niveau van hun eigen kunnen en dat mensen geen belemmeringen ervaren om stappen te zetten in hun ontwikkeling’, aldus Schouten.

Wie nu beschut werkt in een sociaal ontwikkelbedrijf of sociale werkplaats en wil overstappen naar zogenoemd begeleid werk bij een bedrijf of overheidsinstelling, moet toestemming krijgen van uitkeringsinstantie UWV. Als die toestemming er komt, vervalt de aanspraak op beschut werk. Terugkeer is pas mogelijk na nieuwe toestemming van het UWV. Dat geldt ook bij een overstap naar een gewone baan zonder begeleiding.

Nu durven mensen uit de sociale werkplaatsen of sociale ontwikkelbedrijven de overstap vaak niet aan omdat ze dan hun oude rechten verliezen, zegt Schouten. ‘Zij zijn vaak terughoudend om deze stap daadwerkelijk te zetten omdat ze niet de zekerheid hebben dat ze kunnen terugvallen op hun positieve advies voor beschut werk als blijkt dat het toch niet lukt.’

Taakverlichting voor UWV en gemeenten

Het behoud van rechten betekent ook een taakverlichting voor het UWV en de gemeenten. Het UWV hoeft geen toestemming meer te geven voor de overstap of terugkeer, voor de gemeenten vervalt extra administratie en begeleiding naar beschut werk waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De maatregel van Schouten heeft betrekking op zo’n 75 duizend mensen, 64 duizend in de sociale werkplaatsen en elfduizend met een indicatie voor beschut werk. Sinds de introductie van de Participatiewet in 2015 is de toegang tot de sociale werkplaatsen gesloten. Het aantal werkers daalt daar dus gestaag. Ruim eenderde werkt als gedetacheerde bij bijvoorbeeld een gewoon bedrijf of instelling. Sinds 2015 zijn bijna 15 duizend aanvragen gedaan voor beschut werk. Dat wordt gedaan bij of via een zogenoemd sociaal ontwikkelbedrijf. Ook deze bedrijven detacheren mensen bij reguliere werkgevers. Van deze aanvragen is driekwart – bijna elfduizend – door het UWV goedgekeurd.

Deze mensen met een indicatie voor beschut werk kunnen straks als het aan Schouten ligt makkelijker overstappen naar begeleid werk, zoals dat in 2015 is geregeld, of naar gewoon werk. De banenafspraak uit 2013 stelt dat het bedrijfsleven begin 2026 100 duizend banen extra moet hebben voor gecreëerd voor arbeidsbeperkten en de overheid 25 duizend. Tot 2026 moet het aantal banen jaarlijks groeien. Oorspronkelijk zouden er boetes worden opgelegd als die jaarlijkse toename niet gehaald werd, maar dat gebeurt niet omdat de overheid de doelstelling zelf niet haalt. Voor de jaarlijkse doelstelling worden de extra banen bij overheid en bedrijfsleven nu opgeteld en niet meer apart geturfd voor het quotum en de boete.

Achter op schema

Nu komen er bijna 250 duizend mensen in aanmerking voor begeleid werk volgens de banenafspraak. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 74 duizend banen van zulke banen bijgekomen, terwijl dat er volgens de afspraken inmiddels 93 duizend hadden moeten zijn om op schema te liggen om de doelstellingen te halen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateerde eerder deze maand dat de mensen met een arbeidsbeperking moeizaam werk vinden, hoewel werkgevers kampen met een recordaantal vacatures. ‘We zien’, stelt het SCP, ‘dat het aantal werkgevers dat geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking wil aannemen afneemt, al nemen werkgevers nog niet vaker mensen uit deze groep aan dan in het verleden. De meest genoemde reden om geen (extra) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is dat er binnen de organisatie geen geschikte functies voor hen zijn. Tot slot blijken veel subsidieregelingen nog altijd niet bekend te zijn bij werkgevers, met name binnen kleinere organisaties.’